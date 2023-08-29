Как избавиться от желтых пятен на белом подоконнике: простые способы

Белые подоконники смотрятся уместно практически в любом интерьере. Но если они изготовлены из пластика, то со временем с ними может случаться такая неприятность, как неравномерное пожелтение. На поверхности начинают появляться пятна, портящие весь вид.

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К счастью, от них можно избавиться. OBOZREVATEL рассказывает о проверенных лайфхаках, для которых не понадобится искать сложные или дорогостоящие средства.

Хозяйственное мыло

Натрите небольшой кусочек на мелкой терке и размочите водой до гелеобразной консистенции. Также можно взять готовое жидкое хозяйственное мыло. Нанесите средство на пятно и оставьте действовать на 10-15 минут, после чего потрите щеткой и тщательно сполосните. Чтобы усилить действие мыла, добавьте к нему немного зубной пасты. Выбирайте именно пасту, а не гель, и не берите окрашенную – белая подойдет лучше.

Зубной порошок

Это средство является достаточно деликатным абразивом, который может справиться с пятном, которое образовалось из-за налета. Порошок смешивают с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста. Ее наносят на пожелтевший участок и осторожно, чтобы не поцарапать пластик, трут его мягкой щеткой. Вместо зубного порошка можно взять измельченный мел.

Сода с уксусом

Содой можно воспользоваться для чистки пятна, как в предыдущем способе, а можно сочетать с уксусом. Щелочь и кислота вступят во взаимодействие и отчистят пятно без дополнительных усилий. Насыпьте на проблемный участок небольшое количество соды, затем налейте сверху немного уксуса. Вещества начнут выделять активную пену. Когда процесс завершится, останется только аккуратно протереть обработанное место и смыть остатки.

Димексид

Это лекарственное средство является достаточно эффективным растворителем, хорошо отчищающим пластик. Приобрести его можно в любой аптеке без рецепта. Чтобы воспользоваться димексидом, наденьте защитные перчатки. Затем смочите средством ватный диск и протрите им пятно. Когда оно посветлеет, промойте водой обработанное место.

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