Как избавиться от желтой полосы на унитазе: два действенных способа

Жесткая вода является источником большого количества проблем с сантехникой. Одна из них – это желтая полоса извести, которая скапливается в чаше унитаза под сливом бачка. Отчистить ее кажется очень непростой задачей.

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Однако OBOZREVATEL собрал два лайфхака, как избавиться от этой неприятности. Понадобятся подручные средства, которые можно найти в каждом доме или легко приобрести в ближайшем магазине.

Лимонная кислота

Лучше всего удаляют известковый налет средства на основе кислот. Одной из наиболее эффективных является лимонная кислота. Она входит в состав многих фабричных порошков и жидкостей для удаления пятен извести, но ее можно использовать и в чистом виде.

Чтобы воспользоваться ею максимально эффективно, нужно порошок кислоты, используемый в кулинарии, смешать с водой до состояния пасты. В таком виде средство наносят на полосу налета и оставляют действовать на 15-20 минут. После этого пятно обрабатывают щеткой или губкой и промывают водой. При необходимости процедуру повторяют.

Лимонная кислота с содой

Еще один способ воспользоваться преимуществами лимонной кислоты, даже усилив ее действие, это сочетание средства с содой. Два порошка смешивают в равной пропорции и посыпают смесью предварительно увлажненное пятно. При необходимости сверху на него дополнительно распыляют воду, чтобы сода и кислота лучше вступили в реакцию.

Оставлять средство действовать нужно по меньшей мере до момента, когда вещества перестанут взаимодействовать и выделять пену. Но можно подержать и подольше – примерно 40 минут. Затем обработанное место следует почистить щеткой или губкой и хорошо промыть. Лучше брать тёплую воду.

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