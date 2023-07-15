Как избавиться от затхлого запаха из одежды: простые способы

Одежда, долго лежавшая в шкафу, обычно имеет выраженный неприятный запах. Но есть другие факторы, которые провоцируют затхлость: длительное хранение вещей в машинке после стирки, сушка в тесной ванной комнате, недостаточная вентиляция и т.д.

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OBOZREVATEL предлагает три действенных способа, которые помогут избавиться от затхлого запаха из тканей. Первое, что нужно сделать – это тщательно вымыть шкаф.

Профилактические мероприятия

Для предотвращения появления затхлого запаха нужно правильно стирать и хранить одежду. Чрезмерная влажность может даже привести к появлению плесени.

Из шкафа следует извлечь всю одежду, промыть полки водой с моющим средством или уксусом и проветрить. Вещи из барабана стиральной машинки нужно вынимать сразу после завершения цикла стирки. Не стоит развешивать одежду, особенно из толстых тканей, слишком плотно на сушилке. Вещам нужна вентиляция и свежий воздух, чтобы высохнуть.

Стирка с уксусом

Белый уксус – эффективный природный дезинфектор. При ручной стирке можно замочить одежду в воде, добавив столовую ложку уксуса. При стирке следует включать дополнительный цикл полоскания и использовать качественный кондиционер, чтобы кислотный запах выветрился.

Эфирные масла

Эксперты также рекомендуют использовать эфирные масла. Лучше всего с запахом затхлости справятся цитрусовые или хвойные ароматы. Просто добавьте несколько капель эфирных масел в воду на этапе полоскания.

Порошок или жидкие средства

Для нейтрализации неприятных запахов лучше использовать стиральный порошок, а не жидкие моющие средства. На этапе полоскания обязательно добавляйте кондиционер или смягчитель тканей.

Пищевая сода

Пищевая сода обладает дезодорирующими и абсорбирующими свойствами. В емкости смешайте воду, одну столовую ложку стирального порошка и три столовых ложки пищевой соды. Эксперты советуют замочить одежду минимум на 20 минут, а затем постирать ее в машинке.

Кстати, если на одежде после длительного хранения в шкафу появилась плесень, можно попытаться удалить ее с помощью лимонного сока. Этот лайфхак также подходит для белых и светлых вещей. Вам понадобится 2 литра теплой воды, сок 2-х лимонов, 1 чайная ложка соли и 1 столовая ложка мыла. О преимуществах и недостатках этого способа – читайте в материале.

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