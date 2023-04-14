Как избавиться от запаха собаки в доме: полезные советы

Милые, сообразительные и игривые собаки дарят хозяевам много радости и положительных эмоций. Четырехлапые становятся настоящими членами семьи, любящими и преданными. Вот только от неприятного запаха избавиться иногда бывает очень тяжело. Диваны, ковры, подушки, одежда – все вокруг буквально "пропитывается" специфическим собачьим запахом.

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Есть множество факторов, вызывающих появление неприятного запаха – порода, возраст, тип шерсти, состояние здоровья, количество слюноотделения, частота купания и т.д. Издание Sante Plus разбиралось, как нейтрализовать запах собаки в доме.

Как избавиться от запаха собаки

Навсегда и полностью избавиться от запаха собаки невозможно. Эксперты говорят: это как пытаться устранить запах розы или йодированный запах моря. Выбирая домашнее животное, следует быть готовым и к неприятным ароматам. Здесь без вариантов.

Но запах собак можно минимизировать. Элементарный и эффективный способ устранить проблему – очищать все места, где гуляет животное. Нужно регулярно купать четырехлапого и проверять его на наличие паразитов и инфекций.

Действительно, грязная шерсть является одной из главных причин стойкого запаха. Джулия Дженкинс, профессиональный кинолог, рекомендует регулярные ванночки с мягким шампунем. Делать их нужно по крайней мере раз в месяц. После долгих прогулок любимца тоже следует обязательно помыть.

Почему собака плохо пахнет после купания

Если вы регулярно купаете питомца, а неприятный запах вообще не исчезает, а то и увеличивается, возможно, причина в проблемах со здоровьем.

Это может быть что угодно от раздражения кожи, бактерий и инфекций. Нужно срочно провести осмотр у ветеринара.

Правила уборки

Регулярная мойка пола также минимизирует неприятный запах. Правда, временно. Не забудьте пропылесосить ковры от шерсти.

Если вы разрешаете собаке сидеть на диване, накрывайте поверхности специальным пледом или одеялом. Конечно, это не спасет от проникновения запахов в диван, но хотя бы немного их уменьшит.

Поможет и регулярное опрыскивание белым уксусом. Наполните бутылку с пульверизатором на ⅘ белого уксуса и на ⅕ воды. Обратите внимание, что уксус имеет отбеливающий эффект, и сначала проверьте средство на незаметном клочке ткани.

Эксперты рекомендуют каждую неделю мыть кровать и одеяло собаки. Перед началом стирки можно добавить ½ стакана белого уксуса. Игрушки вашего любимца также нуждаются в регулярной мойке.

Пищевая сода – также отличный нейтрализатор запахов. Так что если у вас нет времени, например, каждую неделю стирать вещи вашей собаки, посыпьте их содой и оставьте на ночь. Важно следить, чтобы любимец временно не имел контакта с такими вещами. Утром удалить остатки соды можно с помощью пылесоса. Если есть возможность – следует устроить дополнительное полоскание.

Как минимизировать запах собачьей мочи

Эксперты по уборке советуют насыпать 2 столовых ложки соды непосредственно на следы мочи и оставьте действовать на несколько часов. Этот натуральный ингредиент двойного действия очищает от пятен и одновременно устраняет запахи.

Можно использовать спрей с белым уксусом. Распылите раствор пораженный участок и подождите 10 минут, прежде чем потереть влажной губкой. Затем промойте водой и дайте высохнуть.

Кроме того, поможет лимонный сок или лимонная кислота. Место с неприятным запахом следует натереть лимонным соком и оставить на 10-20 минут.

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