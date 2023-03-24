Как избавиться от запаха сигарет дома: действенные способы

Резкий, насыщенный и неприятный запах дыма трудно вывести с помощью подручных средств. Если в помещение кто-то регулярно курит или дым заходит в комнаты с балкона, вонь пропитывает все вокруг – от стен до одежды.

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Духи и ароматические средства могут временно замаскировать запах дыма. Но, чтобы полностью очистить жилье, нужны радикальные методы. Как избавиться от сигаретного запаха дома, разбирался OBOZREVATEL.

Единственный полностью действенный способ от многолетнего накопленного запаха сигарет – это ремонт. Если у вас нет средств или желания кардинально менять обстановку, можно воспользоваться еще некоторыми советами.

Полное проветривание

Проветривайте регулярно. Открывайте окна не на 10-20 минут, а на весь день. Лучше сделать сквозняк, чтобы запахи выветривались наружу.

Источники запаха



Избавьтесь от всех предметов, связанных с курением. Речь идет о пепельницах, зажигалках, пачках сигарет, окурках и т.д.

Предметы, впитавшие дым

Придется кардинально очистить помещение. Подушки, шторы, постельное белье, одежда, мебель, книги – это все быстро впитывает запах дыма. Подушки, постельное белье и шторы можно постирать и повесить сушиться на открытом воздухе. Остальные вещи поставьте на несколько часов на солнце, а затем по возможности помойте. Если запах все-таки остался, возможно, следует избавиться от некоторых вещей.

Ковры и мебель

Ковры также быстро и надолго впитывают запах сигарет. Ковры и мебель можно посыпать пищевой содой – она хорошо нейтрализует запахи. Процедуру следует повторять несколько раз. Соду на коврах нужно оставлять на несколько дней, а затем пылесосить. Таким образом, можно очистить и мебель.

Вещи, пригодные для стирки, стирайте в машинке, добавляя ½ стакана уксуса.

Чистые стены

Если стены пригодны для мытья, можно вымыть их специальным раствором. Смешайте воду и уксус в пропорции 1:1 и протрите стены.

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