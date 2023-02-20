Как избавиться от запаха кошачьей мочи: три способа восстановить вещи

Кошачья привычка метить свою территорию доставляет большие неприятности хозяевам. В начале весны домашние любимцы становятся особенно энергичными, не зря в народе ходит поговорка о мартовских котах, которые своей активностью приносят незаурядные хлопоты.

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Запах кошачьей мочи – своеобразный и резкий, а избавиться от него очень тяжело. OBOZREVATEL собрал самые действенные лайфхаки, которые помогут отстирать запах кошачьей мочи на вещах.

Лайфхак с лимоном

Лимонная кислота отлично нейтрализует неприятные запахи. Как только вы почувствовали, что ваш любимец нашкодил – попробуйте этот лайфхак. Возьмите лимон и разрежьте его пополам. Сок из одной половинки выдавите на проблемное место и оставьте его, чтобы кислота воздействовала. Затем протрите пятно губкой. После этого следует использовать сухую салфетку, бумажное полотенце или тряпку, промокнув ими остатки сока.

Перекись водорода

Рецепт аналогичен предыдущему – в том смысле, что растворов и смесей готовить не нужно. Перекись водорода быстро очистит ткань от пятен и кошачьего запаха. На загрязненное место нанесите немного средства. Через несколько минут протрите пятно чистой тряпкой. Однако будьте осторожны – перекись водорода можно использовать только на светлых поверхностях.

Лайфхак с йодом

В емкость налейте 1 л воды, добавьте 15 капель йода и тщательно перемешайте. Эксперты говорят, что йод также действенно и быстро устранит неприятный запах. С помощью губки следует нанести раствор на пятно. Выждав 10 минут, протрите ее влажной тряпкой.

Как поможет лаванда

Чтобы предотвратить порчу одежды, можно нанести несколько капель эфирного масла лаванды на места, которые ваш любимец имеет привычку метить.

Кошки не любят запах лаванды, поэтому эфирное масло будет "отпугивать" их от определенных мест или вещей.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем категорически нельзя кормить кошек.

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