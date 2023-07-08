Как хранить губку для посуды, чтобы она не воняла: полезные советы

Иногда бывает заходишь на кухню и снаружи будто все блестит, а все равно чувствуется какой-то неприятный затхлый запах. Его причиной может быть такой бытовая мелочь, как губка для мытья посуды. Контактируя с остатками пищи и теплой водой, она становится идеальной средой для размножения бактерий, в том числе болезнетворных, которые и становятся источником неприятного запаха.

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Но есть ли способ этого предотвратить? Как выяснил OBOZREVATEL, есть. И он достаточно несложен. Просто нужно обеспечить губке правильный уход и свободный доступ воздуха, чтобы она хорошо просыхала.

Где правильно хранить губки

Обычно губки складывают на хранение там же, где ими и пользуются – у мойки на кухне. Но именно там они могут создать питательную среду для бактерий. Чтобы правильно положить инструмент на хранение, хорошо отожмите его после использования. Чем меньше влаги останется в его пористой структуре, тем лучше.

Просто класть губку на столешницу или на дно раковины – это ошибочное решение. Так она хорошо не просохнет. Также не следует хранить ее в шкафчиках и ящиках. Там доступ воздуха будет ограничен.

Идеальный вариант для губки – подвесная корзинка, которая крепится на стену, открытую полку или на край мойки. Так инструмент будет равномерно просыхать со всех сторон и не станет рассадником микробов.

Как дезинфицировать кухонные губки

Чтобы не переживать из-за того, что губка может завоняться, ее нужно время от времени дезинфицировать. Сделать это можно, например с помощью раствора хлорного отбеливателя. В литре воды растворите четверть стакана средства и положите в него губку на 5 минут. После этого отожмите ее и повесьте сушиться. В идеале – где-то на открытом солнечном участке. Ультрафиолет обеспечит дополнительную дезинфекцию.

Также можно замочить губку на 5 минут в крутом кипятке. Кипящая вода тоже убивает немало бактерий.

Еще один эффективный способ уничтожить микробы на губках – это погреть их в микроволновке. Просто поместите влажную губку в камеру прибора и включите его на 1-2 минуты при максимальной мощности. Обрабатывать инструмент таким образом следует 2-3 раза в неделю.

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