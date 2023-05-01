Как прогнать кротов из огорода: способ без химикатов

Кроты – очень упрямые и раздражающие грызуны, которых трудно выгнать из огорода или сада. Облюбовав грядки, вредители могут регулярно опустошать посевы и портить урожай.

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Прогнать кротов можно без химикатов. Все что нужно – посадить на грядке несколько растений, которые способны мгновенно отвадить вредителей. Детали рассказало издание Sante Plus.

Лук против кротов

Специалисты рекомендуют посадить на грядке, которую часто атакуют кроты, обычный лук. Вредители не переносят луковый запах. Для этого необходимо просто посеять лук вокруг своих грядок, чтобы оградить их от кротовых набегов.

Как помогут гиацинты

Гиацинты – прекрасные весенние цветы, которые не только украсят вашу клумбу, но и будут отгонять кротов. Сильный запах от гиацинтов мгновенно заставляет этих вредных грызунов убираться из грядки.

Нарцисс на грядке

Кроты также будут убегать подальше от запаха нарциссов. Специалисты советуют сажать нарциссы даже в хаотическом порядке на клумбе или на грядке. Это отпугнет кротов и сохранит урожай.

Что такое императорский рябчик и почему его боятся кроты

Малоизвестное растение императорский рябчик (fritillaria imperialis) не только украсит ваши грядки, но и даст кротам сигнал к бегству. Как и лук, этот цветок имеет сильный запах, раздражающий обоняние вредителей. Более того, это растение идеально подходит для отпугивания всех типов грызунов, включая полевых мышей. Высевать императорского рябчика нужно вокруг грядок и в местах, где кроты уже вырыли свои ходы. Из-за сильного запаха императорский рябчик не рекомендуют высаживать вокруг террасы или балкона.

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