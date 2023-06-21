Как избавиться от вмятин на деревянной мебели: простой способ

Дерево – приятный и экологичный материал. Но при этом достаточно мягкий. Если вы уроните что-то тяжелое на обеденный стол или случайно ударите инструментом по поверхности доски, на ней может остаться довольно заметная вмятина. Единственным решением такой проблемы может показаться шлифование.

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Но, как выяснил OBOZREVATEL, неглубокие повреждения можно убрать и без этого. Для этого дерево придется обработать просто водяным паром. Этот метод работает, потому что нагретая вода проникает в текстуру дерева, заставляя ее набухать подобно тому, как деревянные двери набухают в теплой и влажной среде.

Чтобы самостоятельно воспользоваться этим методом, не понадобятся специальные инструменты. Достаточно будет тряпки для мытья посуды или мочалки и обычного утюга. Подойдет даже наполненная кипятком кастрюля с плоским дном.

Перед началом обработки убедитесь, что на месте вмятины не осталось никакой грязи или мелких частиц дерева. Уберите все, чтобы обработать одну только древесину.

Далее нагрейте утюг до высокой температуры и намочите и отожмите до влажности ткань, используемую для этого метода. Для небольших вмятин можно капнуть несколько капель воды на повреждения и положить ткань поверх нее для более направленного воздействия.

Когда поверхность будет готова, начните делать небольшие круговые движения утюгом, как вы это делаете с одеждой. Так вы не нанесете термических повреждений материалу. Если древесина не поглощает пар через покрытие, например лак или масляную пропитку, вам, возможно, придется отшлифовать часть покрытия наждачной бумагой. Но в этом случае после реставрации это покрытие на обработанном месте придется восстановить.

Трюк с намачиванием и утюгом, возможно, придется повторить несколько раз, чтобы получить нужный результат. После завершения реставрации также может потребоваться зашлифовка обработанного участка. Это можно сделать с помощью специального инструмента или обычной наждачной бумаги. Лучше воспользоваться несколькими разными листками, начиная с крупной зернистости и до самой мелкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно мыть деревянную посуду, чтобы она долго прослужила и была гигиенически чистой.

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