Как избавиться от влаги и неприятного запаха в обуви: эффективные домашние способы

С наступлением осени мы окончательно переходим на закрытую обувь, а это значит, что проблема влажности снова возвращается. Бороться с ней надо с двух сторон. В первую очередь решить вопрос с потливостью ног. Но не менее важно и просушивать обувь, ведь именно из-за избытка влаги она может начать неприятно пахнуть.

OBOZREVATEL собрал несколько лайфхаков, которые помогут убрать излишнюю влагу внутри любой пары. Для этого понадобятся простые подручные средства и хлопчатобумажные носки или небольшие мешочки из натуральных тканей.

Пищевая сода

Этот продукт прекрасно поглощает влагу и при этом обладает мощными дезодорирующими свойствами. Насыпьте немного соды в носок или мешочек и оставьте на ночь внутри каждого ботинка или кроссовка. Утром излишняя влажность должна исчезнуть.

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Кофейная гуща

Абсорбирующие свойства остатков напитка не так мощны, как у соды, хотя гуща все же притягивает определенное количество влаги. А вот с запахом кофе справится прекрасно. Еще и оставит после себя легкий приятный аромат. Способ применения – тот же, что и с содой.

Пакетированный чай

Поглотительное действие оказывает не столько сам чай, сколько материал, из которого изготовлен пакетик. А вот сама заварка, особенно зеленая, прекрасно нейтрализует посторонние запахи и обладает легким антибактериальным действием, что тоже важно в борьбе с этой проблемой. Вкладывать чай в носки не нужно. Просто положите несколько сухих пакетиков внутрь обуви на ночь, а с утра выбросьте.

Уксус

Уксусным раствором можно обрабатывать обувь, если у вас достаточно времени, чтобы хорошо ее просушить. Смешайте воду в равных пропорциях с уксусом в бутылке с распылителем и аккуратно обработайте полученной жидкостью обуви изнутри. А дальше дайте полностью высохнуть. Благодаря своим антибактериальным свойствам уксус поможет убрать неприятный запах.

Газеты

Газетная бумага очень хорошо впитывает влагу и поможет просушить даже очень мокрую обувь. Сомните несколько листков газеты и вложите внутрь мокрой пары. Если обувь сильно мокрая, через несколько часов замените бумагу. Держите обувь в теплом месте, чтобы ускорить высыхание, но не в непосредственной близости от источников тепла, как батарея или обогреватель.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как не натереть ноги новой обувью.

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