Как избавиться от царапин на зеркале: три быстрых способа
С зеркалами нужно быть осторожными – нечаянно задев или проведя по ним чем-то острым, можно серьезно повредить стекло. А даже идеально вымытая и убранная комната будет казаться неопрятной при наличии грязного поцарапанного зеркала.
Гладкая деликатная поверхность быстро покрывается налетом, кожным жиром и разводами, а иногда на ней возникают и серьезные царапины. OBOZREVATEL собрал лучшие советы, которые помогут быстро обновить старые зеркала.
Лайфхак 1
Наши бабушки при отсутствии альтернатив привыкли протирать зеркала газетами. Очевидно, это не самый лучший вариант. Во-первых, на стекле может остаться грязь от краски, а во-вторых, жесткой бумагой можно даже поцарапать поверхность. Лучшая альтернатива – одноразовые бумажные полотенца: они впитывают излишки жидкости, не оставляют разводов и не вредят зеркалам.
Если на поверхности появились небольшие царапины, специалисты советуют попробовать зубную пасту. Она должна быть однородной, без абразивных частиц. На мягкую ткань или губку нанесите небольшое количество пасты и круговыми движениями осторожно протрите ею поврежденное место.
Затем промойте поверхность водой и досуха протрите салфеткой или тряпкой. Компоненты зубной пасты отполируют царапины и качественно очистят зеркало.
Лайфхак 2
Незаменимая помощница в уборке, пищевая сода, пригодится даже для мытья зеркал. Нужно всего лишь сделать пасту, смешав соду и воду до образования густой консистенции. Наносим смесь на поврежденный участок и осторожно, без нажимов, втираем ее, используя мягкую ткань.
После этого тщательно промойте зеркало водой и насухо протрите салфеткой – царапин, по словам экспертов, визуально станет меньше.
Лайфхак 3
Полироль для металла поможет устранить более серьезные царапины. Небольшое количество средства эксперты рекомендуют нанести на мягкую ткань и осторожно протереть поврежденную поверхность. Важно следовать инструкциям на этикетке изделия. Полироль, если ее правильно использовать, сгладит даже глубокие царапины и восстановит зеркало.
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