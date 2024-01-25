Как избавиться от царапин на обуви: варианты для различных материалов

Обувь выполняет в нашем гардеробе сразу несколько важных функций. Конечно, она завершает образ и делает его цельным. Но главная задача обуви – это защищать наши ноги от холода, грязи, различных острых предметов и травм. И иногда такая защита оборачивается тем, что царапина, которая должна была появиться у вас на стопе, если бы вы шли босиком, появляется на вашей любимой паре.

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К счастью, во многих случаях проблеме можно помочь. OBOZ.UA собрал все основные лайфхаки. С их помощью можно вернуть красивый вид кожаной и даже лаковой обуви.

Натуральная кожа

Конечно, первым шагом к устранению проблемы всегда является определение, насколько глубока царапина. Поверхностные и средние царапины можно устранить самостоятельно, с глубокими может справиться только профессионал.

Поверхностную царапину, как правило, достаточно заполировать обычным кремом для обуви, чтобы она перестала быть заметной. Более глубокое сможет закрыть такое средство, как жидкая кожа. Состав средства специально разработан, чтобы маскировать потертости и порезы на разных кожаных предметах.

Чтобы воспользоваться им, подготовьте поверхность. Аккуратно удалите все торчащие наружу кусочки и зашлифуйте края царапины мелкой наждачной бумагой или бафом для полировки ногтей. Обязательно обезжирьте место, которое планируете обрабатывать. Это можно сделать с помощью мыла или спирта. Далее нанесите на царапину небольшое количество "жидкой кожи" и оставьте ее на 10 минут высыхать. Не наносите сразу много, лучше накладывать средство в несколько слоев и каждый хорошо просушивать. Когда царапина визуально исчезнет, отполируйте обувь.

Также скрыть царапину на коже могут коллодий для грима или хирургических повязок, пчелиный воск, суперклей или лак для ногтей – бесцветный или соответствующего оттенка. Наносить средство нужно очень аккуратно, набирая по капле на зубочистку. Когда царапина перестанет быть заметна, обувь останется обработать кремом нужного цвета.

Искусственная кожа

Скрыть дефекты на экокоже поможет клей для декупажа. Наносить его нужно маленькой кисточкой. Сначала закрасьте царапину краской соответствующего цвета, а затем заполните ее клеем, дождитесь, пока он полностью высохнет, и отшлифуйте обработанное место. Этот лайфхак сработает только на тех местах обуви, которые не сгибаются. На сгибах декупажный клей потрескается.

Лаковая кожа

Глянцевую поверхность лаковой обуви спасет бесцветный лак для ногтей. Сначала протрите потрескавшийся или поцарапанный участок слабым раствором мягкого мыла в теплой воде, чтобы смыть всю грязь. Вытрите обработанное место досуха и аккуратно нанесите немного лака. Дайте ему полностью высохнуть. Дефект должен исчезнуть.

Однако на лаковой коже самостоятельно можно обработать только поверхностные повреждения. Если царапина проникла глубже слоя лака, за помощью придется обращаться в обувную мастерскую.

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