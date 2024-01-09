Как избавиться от следов соли на обуви: лучшие способы

Зимой, особенно в снежную и морозную погоду, мы часто сталкиваемся с такой проблемой, как белые пятна на обуви. Такие следы оставляет соль и другие реагенты, которыми посыпают дороги против гололедицы. Какая-то часть их попадает на ботинки, даже если ходить приходится мало, и появляются эти некрасивые полосы и разводы.

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Нередко люди пытаются просто отмыть и отчистить их стандартными средствами по уходу за обувью. Но это менее эффективно, чем использовать средства, собранные в специальном списке OBOZ.UA.

Уксус

Смешанный с водой белый уксус прекрасно и без труда удаляет следы соли. Возьмите обе жидкости в равных пропорциях и смешайте. Затем смочите мягкую тряпку или ватный диск в этом растворе, хорошо выкрутите, чтобы инструмент был не мокрым, а влажным, и протрите загрязненное место. Пятно должно быстро исчезнуть. Все, что останется, это дать поверхности обуви высохнуть и смазать ее кремом для ухода или обработать защитным спреем.

Спирт

Медицинский спирт тоже хорошо удаляет следы соли. Его следует наносить мягким инструментом в небольших количествах. Он не должен полностью промочить материал, из которого сделана обувь. Лучше протереть поверхность несколько раз – результат все равно будет. Спирт очень эффективен против соли на обуви, главное – не слишком торопиться. После чистки сушить такую пару нужно подальше от отопительных приборов.

Лимонный сок

Лимонная кислота, равно как и уксусная, хорошо удаляет соль с обуви. И ее тоже нужно разводить в воде. Выжмите половинку лимона в мисочку, процедите сок, чтобы в нем не осталось останков мякоти фрукта, и добавьте столько же воды. Чистящее средство готово. Наносите его так же, как и уксус, затем просушите пару и обработайте защитным средством.

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