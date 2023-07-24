Как избавиться от тли на огороде: поможет средство, которое есть в каждом доме

Тли способны испортить весь урожай. Они питаются соком растений, бутонов цветков и молодых побегов. Если с тлей не бороться, она приведет к замедлению роста и полной гибели культур.

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Это очень распространенный вредитель, который может повредить как садовые деревья, так и огородные культуры. OBOZREVATEL разбирался, как избавиться от тли.

Опасность тли

Тли вредят почти всем огородным и садовым культурам, поражая, в частности:

овощи: огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец;

плодовые деревья: вишни, яблони, груши сливы;

декоративные культуры и цветы: сирень, черемуху, розы, бегонии, гвоздики.

Вредители едят в основном молодые и здоровые побеги. Выпивая соки растений, тли приводят к истощению, потере и опаданию листьев. Кроме того, происходит резкое уменьшение объема зеленой массы..

Тля также выделяет экскременты, которые своим сладковатым запахом привлекают муравьев и других вредителей. Муравьи фактически переносят тлю дальше на здоровые побеги.

Тли являются возбудителями фитоболезней, имея способность переносить до ста опасных для растений заболеваний.

Как избавиться от тлей

К сожалению, тли быстро вырабатывают иммунитет ко многим (даже химическим) препаратам. Поэтому опытные огородники советуют комбинировать разные средства.

Лучшим экологичным лайфхаком является смесь ароматических трав.

Необходимые ингредиенты:

сухой укроп;

чеснок;

лавровый лист;

гвоздика.

Способ приготовления

Налейте в кастрюлю 1 л воды и добавьте 3 дольки чеснока. Прокипятите 5 минут. Снимите кастрюлю с огня. Добавьте несколько лавровых листьев и три сухих гвоздики. Насыпьте в раствор 2 чайные ложки сухого укропа.

Перелейте жидкость в емкость и закройте крышку. Настаивать нужно недолго, хватит нескольких часов.

Ароматической настойкой огородники советуют опрыскивать все листья, где есть тля. Обработку следует проводить вечером, после заката. Вредители не любят резких ароматов и перестанут атаковать сад и огород. Опрыскивание можно периодически повторять, особенно после дождя.

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