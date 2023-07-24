Как избавиться от тли на огороде: поможет средство, которое есть в каждом доме
Тли способны испортить весь урожай. Они питаются соком растений, бутонов цветков и молодых побегов. Если с тлей не бороться, она приведет к замедлению роста и полной гибели культур.
Это очень распространенный вредитель, который может повредить как садовые деревья, так и огородные культуры. OBOZREVATEL разбирался, как избавиться от тли.
Опасность тли
Тли вредят почти всем огородным и садовым культурам, поражая, в частности:
- овощи: огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец;
- плодовые деревья: вишни, яблони, груши сливы;
- декоративные культуры и цветы: сирень, черемуху, розы, бегонии, гвоздики.
Вредители едят в основном молодые и здоровые побеги. Выпивая соки растений, тли приводят к истощению, потере и опаданию листьев. Кроме того, происходит резкое уменьшение объема зеленой массы..
Тля также выделяет экскременты, которые своим сладковатым запахом привлекают муравьев и других вредителей. Муравьи фактически переносят тлю дальше на здоровые побеги.
Тли являются возбудителями фитоболезней, имея способность переносить до ста опасных для растений заболеваний.
Как избавиться от тлей
К сожалению, тли быстро вырабатывают иммунитет ко многим (даже химическим) препаратам. Поэтому опытные огородники советуют комбинировать разные средства.
Лучшим экологичным лайфхаком является смесь ароматических трав.
Необходимые ингредиенты:
- сухой укроп;
- чеснок;
- лавровый лист;
- гвоздика.
Способ приготовления
- Налейте в кастрюлю 1 л воды и добавьте 3 дольки чеснока. Прокипятите 5 минут.
- Снимите кастрюлю с огня. Добавьте несколько лавровых листьев и три сухих гвоздики.
- Насыпьте в раствор 2 чайные ложки сухого укропа.
Перелейте жидкость в емкость и закройте крышку. Настаивать нужно недолго, хватит нескольких часов.
Ароматической настойкой огородники советуют опрыскивать все листья, где есть тля. Обработку следует проводить вечером, после заката. Вредители не любят резких ароматов и перестанут атаковать сад и огород. Опрыскивание можно периодически повторять, особенно после дождя.
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