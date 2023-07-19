Что положить на огороде для защиты от вредителей: проверенный способ

На огороде часто можно встретить вредителей, которые портят растения и урожай. Хозяева не всегда хотят использовать химические средства, чтобы не навредить саженцам.

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Однако непрошеных гостей можно избавиться с помощью одного ингредиента, который есть в каждом доме. OBOZREVATEL нашел проверенный способ, который поможет справиться с этим.

Для вредителей можно устроить мыльные ловушки на огороде или в саду. Для этого понадобится несколько кусочков ароматизированного кускового мыла.

Нарежьте мыло и положите его в тканевой мешочек или старые колготки. Но плотно не закрывайте такой пакетик, чтобы чувствовался запах в воздухе.

Затем развесьте их на деревья или воткните палки и повесьте на них. Аромат отпугнет вредителей и они не приблизятся к саженцам. Не забывайте ставить новое мыло, когда запах будет уже не так силен. Для большего эффекта можно порезать мыльную стружку и рассыпать по огороду.

Также мыльный раствор поможет справиться с вредителями. Для этого мыльную воду распылите на растения и землю с помощью пульверизатора. Аромат будет более интенсивным и точно отпугивает насекомых.

Такие способы не только действенны против вредителей, но и против мышей. Поэтому, если вы видели грызунов на огороде или в саду, мыло поможет справиться с ними.

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