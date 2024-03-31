Как избавиться от стойких жирных пятен: лучшие лайфхаки

Жирные пятна становятся настоящей проблемой при стирке. Быстро проникая глубоко в волокна, они могут навсегда испортить любимую вещь. Пригоревшие жирные пятна в духовке, на сковороде или на плите также очень трудно оттереть.

Вместо того чтобы использовать химические средства для удаления жира или постирать одежду и надеяться на чудо, эксперты советуют попробовать эффективные лайфхаки, которые точно спасут поверхности и ткани. Пригодятся доступные ингредиенты: крохмал, спирт, соль и даже мел.

Лайфхак 1: мел

Мел очень эффективно удаляет пятна от масла и жира из одежды. Сначала возьмите кусок обычного белого мела и положите жирную одежду с картоном между верхним и нижним слоями на плоскую поверхность. Не используйте цветной мел, поскольку пигмент может впитаться в волокна. Промокните пятно и потрите его мелом. Подождите примерно 10-15 минут, чтобы жир впитался, удалите лишнюю пыль зубной щеткой и проведите привычную процедуру ручной или машинной стирки.

Почему лайфхак работает

Основным составляющим мела является карбонат кальция, который имеет очень высокий уровень поглощения, что делает его эффективным для удаления жирных пятен. Мел работает как кукурузный крахмал или пищевая сода. Однако, поскольку мел является твердым веществом, его легко нанести прямо на пятно жира, не распространяя на всю одежду.

Лайфхак 2: кока-кола

Coca-Cola удаляет жирные пятна из ткани и других поверхностей. Налейте жидкость прямо на жирные пятна и оставьте на несколько часов. Для устаревших или больших пятен можно оставить средство на ночь, затем промыть водой.

Почему лайфхак работает

Кока-кола обладает уникальными свойствами и ингредиентами, которые помогают удалять жир. Фосфорная кислота является мощным очистителем, поскольку она прекрасно расщепляет пятна и растворяет молекулы жира.

Лайфхак 3: кукурузный крахмал

Для удаления жирных пятен попробуйте кукурузный крахмал. Этот прием хорошо работает как на ковре, так и на одежде. Насыпьте крахмал на пятно, полностью покрывая его, и дайте постоять 15-20 минут. Удалите остатки средства с ковра с помощью пылесоса или осторожно почистите и встряхните излишки кукурузного крахмала из одежды, прежде чем стирать его как обычно.

Почему лайфхак действенный

Кукурузный крахмал может пропитаться маслом и водой в несколько раз больше веса и попасть в крохотные волокна, чтобы вытащить жир. Когда вы наносите его на пятно, гранулы работают как маленькие губки, впитывая жир.

Лайфхак 4: соль и спирт

Соль и спирт – это сильная комбинация, которую можно использовать для борьбы с жирными пятнами. Налейте небольшое количество спирта на белую чистую ткань. Осторожно промокните пятном тканью, затем возьмите щепотку поваренной соли и обильно посыпьте поверхность, пропитанную спиртом. Оставьте эту смесь на ночь, чтобы она успела впитать жир.

Почему лайфхак эффективен

Спирт – это растворитель, его молекулярная структура позволяет расщеплять жир. Соль является отличным абсорбентом, поэтому эта комбинация поможет вам устранить физические и химические аспекты жирных пятен одним движением.

Лайфхак 5: эвкалиптовое масло

Эвкалиптовое масло – природное средство для выведения разных пятен из тканей. Положите загрязненную жиром одежду на ровную поверхность, добавьте несколько капель чистого неразбавленного эвкалиптового масла на пятно. Втирайте средство в волокна легким нажимом, предварительно надев защитные перчатки. Последний этап – ручная или машинная стирка.

Почему эвкалипт действует

Эвкалиптовое масло является природным растворителем. Оно взаимодействует с жиром и начинает его растворять, разрывая связки с тканью. Кроме того, как бонус, антибактериальные свойства масла помогут избавиться от микробов.

Лайфхак 6: рисовая мука

Нужно посыпать рисовую муку тонким слоем на пятно и оставить на несколько часов. Затем используйте сухую ткань или мягкую щетку, чтобы удалить остатки. В идеале вы увидите небольшие комочки муки, впитавшей жир. Далее – стандартная процедура стирки.

Почему это работает

Основным ингредиентом рисовой муки является рис очень мелкого помола. Содержимое крахмала связывает молекулы жира, образуя комки, которые можно легко смыть.

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