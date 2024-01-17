Как избавиться от стойких пятен от чая и кофе на чашках: действенный способ

Кофе и чай оставляют внутри чашек характерные коричневые пятна. С помощью абразивных компонентов этот налет устранить довольно просто, однако они могут поцарапать керамику или фарфор.

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Если не ополоснуть чашку сразу после чая и кофе, дубильные вещества, окрашивающие горячие напитки, останутся на стенках, независимо от материала, из которого изготовлена кружка. Как избавиться от стойких пятен от чая и кофе, рассказало издание Express.

В группе Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook пользователи поделятся эффективными лайфхаками по этой проблеме. К счастью, есть много способов вывести пятна в считанные секунды.

Эксперты советуют попробовать добавить несколько капель отбеливателя при мытье горячей водой. В конце следует очень тщательно промыть чашку, или ошпарить ее кипятком. Этот лайфхак подойдет и для очищения чайных ложек.

Пригодятся и таблетки для мытья посуды. Здесь придется подождать: таблетку следует положить в чашку, залить кипятком и оставить на ночь. Утром вы можете легко отмыть даже сильный налет. Преимущество этого способа в том, что он не оставляет после себя послевкусия, как может произойти после чистки налета разрыхлителем для теста – это также популярный лайфхак, чтобы отмыть пятна из чашки.

Можно приобрести и таблетки для чистки зубных протезов. Способ применения аналогичен: положите их в загрязненную чашку, залейте горячей водой и оставьте на ночь. Секрет метода в том, что эти таблетки предназначены для смывания с протезов, в том числе и пятен от пигментов, содержащихся в пище. При этом они очень деликатны и не повреждают материал.

Еще один вариант, о котором писал OBOZ.UA, заключается в использовании кислот: уксусной или лимонной. Подробности о том, как приготовить растворы – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем быстро почистить противень.

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