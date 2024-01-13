Будет как новое: чем быстро почистить противень

Духовка – это незаменимый прибор на кухне, который хозяйки часто используют для приготовления вкусных блюд. Но со временем на поверхности появляются стойкие пятна и устаревшая грязь, которую трудно отчистить, особенно это касается противня.

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OBOZ.UA нашел действенный лайфхак, который поможет быстро справиться с этим. Вам не нужно покупать дорогостоящие химические средства, понадобятся простые ингредиенты, которые есть в каждом доме.

Пищевая сода и уксус

Это незаменимые ингредиенты на кухне, которые не только способны быстро удалить грязь, но и вернут блестящий вид поверхностям. Такая смесь особенно эффективна в борьбе с пригоревшими частицами пищи и жирными пятнами.

Смешайте 10 столовых ложек соды с тремя ложками уксуса и добавьте четыре ложки горячей воды, чтобы получилась густая паста. Если смесь слишком жидкая, то добавьте еще соды.

Нанесите пасту на необходимые участки и оставьте на несколько часов. Затем с помощью влажной губки тщательно протрите противень. Прополощите под проточной водой, чтобы избавиться от остатков грязи и смеси.

Простой метод значительно облегчит вам уборку на кухне. Вы можете использовать смесь, не беспокоясь, что она повредит поверхность, в отличие от агрессивных химических средств.

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