Как избавиться от сложных пятен на ковре: эффективный лайфхак

Несмотря на то, что ковры придают помещению особый уют, они также с большей вероятностью загрязняются. А еще их сложнее чистить, чем жесткие покрытия. К тому же на ковре легче оставить стойкое пятно, которое потребует усилий по выведению.

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Издание Express опросило экспертов по клинингу, как можно устранить сложные загрязнения с ковра своими руками. И они дали несколько профессиональных советов, которые помогут справиться с проблемой быстро и без чрезмерных усилий.

Наиболее распространенные типы загрязнений

Несмотря на то, что залить или засыпать ковер можно миллионом различных типов загрязнителей, действительно распространенным являются всего несколько. К ним эксперты относят:

телесные жидкости, например моча домашних животных;

окрашенные еда и напитки, как красное вино, кленовый сироп, пицца;

бесцветные еда и напитки типа белого вина или йогурта;

разнообразные жиры – растительное или сливочное масло;

уличная грязь, в частности мокрая;

художественные материалы, например краски, фломастеры, пластилины.

Как правильно отчищать пятна

Общее правило для удаления всех типов загрязнений – не тереть пятно, как бы вам этого ни хотелось. Также желательно начать действовать как можно быстрее. Всегда легче удалить свежее, еще влажное пятно, чем уже успевшее въесться в волокна.

Также рекомендуется не лить чистящие растворы непосредственно на ковер. Их можно наносить на салфетку или распылять на пятно из пульверизатора. А вот несколько проверенных рецептов таких спреев, которые можно изготовить самостоятельно.

Средство на основе жидкости для мытья посуды

Этим средством можно чистить ковры как с синтетическим ворсом, так и с натуральным. Для его изготовления нужно брать прозрачную жидкость для посуды, чтобы краситель ее сам по себе не оставил следа.

Чтобы приготовить раствор для синтетики, четверть чайной ложки моющего средства смешивают с одним стаканом теплой воды. Для натуральных ковров концентрацию жидкости для посуды можно увеличить вдвое.

Средство на основе уксуса

Белый уксус для чистки ковра следует развести водой. Если вам нужно почистить синтетику, берите на одну часть уксуса две части воды, для натурального ворса пропорция должна быть 1:1.

Как чистить ковер

Если вы удаляете пятно с помощью салфетки или ватного диска, двигайтесь от краев к середине, аккуратно промокая загрязненное место чистящим средством. Спрей наносите сразу на все пятно. Средство оставьте действовать на 10-15 минут, затем уберите его сухой салфеткой или бумажным полотенцем.

Не трите загрязненное место. Лучше повторите обработку несколько раз. Рано или поздно вы получите нужный результат.

Когда удаление пятна будет закончено, промойте очищенное место чистой водой и дайте ковру высохнуть естественным способом. Пока он будет сохнуть, постарайтесь не наступать на влажную часть, чтобы не примять ворс и не сделать ковер плоским и жестким.

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