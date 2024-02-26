Как избавиться от ржавчины на холодильнике: самые эффективные способы

Ржавчина на внешней стороне белого холодильника – не только эстетическая проблема. Если налет вовремя не устранить, увеличивается риск повреждения оборудования.

Надежный метод удаления ржавчины подразумевает простой трехуровневый подход и предлагает постепенное повышение интенсивности обработки. Как избавиться от ржавчины и продлить срок службы холодильника, рассказало издание House Digest.

Почему образуется ржавчина

Появление ржавчины на белом холодильнике в основном происходит из-за окисления – химической реакции с участием железа, кислорода и влаги.

Эта проблема часто возникает из-за естественного процесса старения прибора, но причиной ржавчины может быть и некачественное поверхностное покрытие.

Проблему могут еще больше усугубить царапины или вмятины на наружной части холодильника, которые нарушают защитное покрытие, позволяя влаге просачиваться внутрь и вступать в реакцию с металлическими элементами. Мелкие царапины создают идеальные условия для развития ржавчины.

Чем очистить холодильник

Необходимые ингредиенты:

пищевая сода;

белый уксус;

теплая вода.

Прежде всего, позаботьтесь о безопасности. Наденьте перчатки, чтобы защитить кожу от потенциальных раздражителей.

Начните с приготовления пасты из пищевой соды и теплой воды и обильно нанесите ее на пятна ржавчины. Смеси нужно время, чтобы подействовать, оставьте ее примерно на час, а затем возьмите мягкую губку и осторожно потрите участок.

Если это не помогло, перейдите на второй уровень и воспользуйтесь тканью, смоченной в белом уксусе. Приложите ее на пораженный участок и оставьте на ночь, чтобы ослабить ржавчину. Затем тщательно промойте поверхность водой и протрите чистой тканью. Если во время этого процесса вы найдете мелкие царапины, нанесите небольшое количество краски, предназначенной для техники.

В сложных случаях, когда ржавчина глубоко проникла в материал, следует перейти к профессиональным составляющим и приобрести средство для удаления ржавчины на основе щавелевой кислоты. Внимательно следуйте инструкциям, чтобы не повредить покрытие холодильника.

Как предупредить появление ржавчины

Предотвращение ржавчины имеет решающее значение для сохранения внешнего вида и функциональности холодильника.

Использование осушителя может значительно снизить риск окисления, что приводит к образованию ржавчины.

Кроме того, важно регулярно проверять холодильник на наличие признаков повреждения или износа.

Не используйте при чистке отбеливатель, спирт, аммиак или хлориды. Даже дезинфицирующие средства могут повредить ваше устройство.

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