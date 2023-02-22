Как отмыть ржавчину в унитазе: самые эффективные способы
При отсутствии регулярных профилактических мер ржавчина на стенках унитаза может появляться довольно часто. Твердый налет накапливается из-за отложений солей, которые со временем превращаются в ржавчину, особенно при отсутствии регулярного смывания.
Причин появления ржавчины может быть много: это и металлические примеси в воде, и неисправный бачок, из которого постоянно подтекает, и жесткая внутренняя поверхность сантехники – соли могут откладываться в порах фаянса. Как быстро и эффективно отмыть ржавчину разбирался OBOZREVATEL.
Унитазы следует чистить мягкими щетками и губками. Жесткие щетки будут царапать поверхность, образуя микропоры. Чистку нужно проводить при появлении первых признаков желтого налета. Чем темнее полоска, тем труднее ее отчистить.
Прежде чем приступать к мойке, слейте лишнюю воду и протрите стенки сухой тряпкой. Все лайфхаки будут лучше действовать на сухой поверхности.
Лайфхак с уксусом
Это самый популярный способ для удаления ржавчины на сантехнике. Вылейте достаточное количество уксуса на стены унитаза и оставьте его на 30 минут. После этого возьмите ершик и протрите им грязные места. Далее несколько раз спустите воду.
Также можно комбинировать уксус и лимонную кислоту. Посыпьте ржавчину лимонной кислотой и распылите поверх уксус из пульверизатора. Через полчаса ржавчина начнет отходить.
Спирт и перекись от ржавчины
Эксперты советуют приготовить специальную смесь. Нашатырный спирт и перекись водорода смешайте в пропорции 1:20. Смочите в нем губку и протрите ржавчину.
Чтобы средство воздействовало, нужно немного больше времени, поэтому можно оставить раствор в унитазе на ночь.
Лайфхак со щавелевой кислотой
Для этого лайфхаку обязательно пригодятся перчатки и маска. Ни в коем случае не прикасайтесь к порошку голыми руками.
С помощью губки смажьте ржавые подтеки толстым слоем порошка. Щавелевую кислоту можно также немного разбавить водой. Оставьте ее на час в унитазе, после этого промойте сантехнику губкой или ершиком.
Сода от ржавчины
Добавьте в пищевую соду несколько столовых ложек воды – должна получиться пастообразная кашица. Нанесите смесь на ржавчину на полтора-два часа. Затем смойте водой.
Еще эффективнее на ржавчину подействует сода в сочетании с уксусом. Прокипятите 250 мл уксуса и добавьте 2 столовые ложки соды. Нанесите средство на стенки унитаза, а через 2 часа смойте.
Лайфхак с отбеливателем
Отбеливатель также поможет избавиться от ржавчины и желтых пятен. Стоит только залить в унитаз отбеливатель на ночь. Утром слейте воду и очистите остатки грязи ершиком.
Зубная паста
Обычная зубная паста – также действенное средство, которое поможет избавиться от твердых отложений. Равномерно нанесите пасту на ржавчину и оставьте на 30 минут. Затем почистите унитаз обычным способом, со щеткой или ершиком.
Приятный бонус зубной пасты – запах свежести, который будет держаться долго. Но с тяжелыми пятнами ржавчины паста не справится. Ее лучше использовать для удаления желтого налета.
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