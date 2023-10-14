Мгновенно впитывает запах: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного аромата

Неприятный запах в холодильнике может свидетельствовать о серьезных поломках. Однако, если с устройством все хорошо, вероятно, проблема в неправильной температуре или некачественном хранении пищи.

Сделать эффективный "поглотитель" запахов можно собственноручно. Какие доступные ингредиенты пригодятся – читайте в материале OBOZ.UA.

Сода

Перепады температур возникают из-за необходимости открывать дверцу холодильника – продукты таким образом начинают быстрее портиться.

Не нужно каждую неделю мыть полки сильнодействующими химическими растворами. Достаточно просто поставить в холодильник блюдце с содой. 100-150 г соды эффективно дезинфицируют и избавят от неприятных запахов.

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Абразивные частицы соды не только избавят от неприятных ароматов, но и будут впитывать излишнюю влагу. Соду в тарелке следует менять раз в месяц.

Уксус

Берем стакан воды и разводим 1 чайную ложку уксуса. Слишком концентрированная смесь может повредить эмаль, поэтому лучше следовать пропорциям. Смочите в растворе губку или тряпку и протрите ею полки холодильника. В качестве альтернативы можно использовать лимонный сок, который также эффективно дезинфицирует.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт не оставит неприятных разводов и эффективно очистит поверхность микробов и резких запахов. В стакан с водой добавьте несколько капель спирта. Смочите в растворе салфетку, протрите полки и просушите сухим полотенцем. Важно заранее позаботиться о продуктах и оставить дверцу холодильника открытой на ночь.

Ломтики хлеба

Довольно необычный, но действенный лайфхак – по крайней мере, так говорят пользователи в соцсетях. Просто разложите на полочках ломтики черного хлеба – они поглотят все неприятные запахи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лайфхаке с активированным углем, что также быстро дезинфицирует поверхности.

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