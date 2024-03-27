Как избавиться от пыли и грязи на абажуре лампы: действенные способы

Убирать пыль, шерсть домашних животных и мелкий мусор с твердых поверхностей довольно несложно, достаточно просто стереть его влажной тряпкой. А вот бороться с такими загрязнениями на текстиле уже не так-то просто. Так чистка абажура настольной лампы может превратиться в непростой квест.

Впрочем, пороть и стирать предмет не придется. У энтузиастов уборки есть несколько лайфхаков на этот случай. OBOZ.UA собрал наиболее действенные и проверенные.

Липкий валик

Валик для чистки одежды – одно из наиболее удобных и эффективных решений подобной проблемы. Снимите абажур, стряхните с него все, что можно и поставьте его в удобном месте. Затем снимите с валика верхний слой и обработайте липкой поверхностью абажур со всех сторон. Все – предмет можно возвращать на место.

Малярный скотч

Малярный скотч действует по тому же принципу, что и валик для одежды – собирает на свою липкую поверхность частицы грязи. Возьмите полоску, приложите ее клейкой стороной к абажуру и оторвите. На скотче останется немало пыли. Обычный канцелярский или бытовой скотч хуже подойдут для чистки абажура. Они сильнее прилипают к поверхности и могут повредить текстиль, из которого он сделан.

Перчатка для вычесывания животных

Если специальные перчатки для собирания шерсти животных хорошо справляются с пушистым любимцем, то не станет для них проблемой и грязный абажур. Проведите несколько раз таким предметом по поверхности и промойте его водой.

Меламиновая губка

Универсальная губка для чистки любых поверхностей справляется не только с пятнами на сантехнике и плитке. Если ее намочить и провести ею несколько раз по абажуру, она легко соберет всю пыль, шерсть и паутину. Промывать такую губку можно столько раз, сколько понадобится.

Пылесос

Естественно, отлично почистить абажур от пыли может и пылесос. Щетку выбирайте ту, которая предназначена для мягкой мебели, и уменьшайте мощность всасывания. Тогда это точно не повредит ткани.

Выведение пятен

Если на текстильном абажуре появились пятна, лучше чистить их фабричными средствами. Подойдет кислородный отбеливатель или спрей для чистки ковров. Не забудьте сначала проверить средство в незаметном месте абажура, так как подобные жидкости могут обесцвечивать ткань, а затем воспользуйтесь в соответствии с инструкцией.

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