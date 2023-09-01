Как избавиться от пятна на деревянном столе: не придется шлифовать или красить заново

Деревянная мебель, хоть и выглядит необычайно стильно, все же создает своим владельцам немало проблем. Из-за своей структуры дерево легко впитывает загрязнения и на нем образуются пятна. Особенно из-за этого страдают столы. В сложных случаях проблеме могут помочь шлифовка или покраска, но все же так хочется обойтись минимумом усилий.

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Издание The Sun собрало несколько проверенных советов относительно пятен на деревянном столе от фанатов уборки, которые они дали в специализированной группе, где обмениваются опытом. Туда пришла женщина, которая пожаловалась, что оставила большое пятно на столе в доме своей свекрови и не знает, что теперь с ним делать – никакие средства не помогают.

К ее удивлению, первое место среди советов заняла рекомендация намазать загрязненный участок продуктом, который есть почти в каждом холодильнике – майонезом. Люди, испытавшие этот метод раньше, рекомендовали щедро нанести соус на пятно и оставить его на 1-2 часа, а затем снять остатки бумажным полотенцем и тщательно потереть место мягкой тканью в направлении волокон дерева.

Секрет этого способа заключается в том, что майонез готовят на основе растительного масла – средства, которое проникает в волокна дерева, восстанавливает цвет материала и покрывает его защитным слоем. Но само по себе масло склонно растекаться, а более густой майонез будет лучше держаться на поверхности.

Еще один совет, который понравился пользователям, оказался даже более простым. Пятно порекомендовали накрыть бумажным или сухим текстильным полотенцем и пройтись по нему сверху горячим утюгом. Это позволит растопить загрязнитель под действием температуры, а бумага или ткань впитают в себя все лишнее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить от пятен и вернуть блеск древесине на дверях.

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