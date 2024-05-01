Как избавиться от пятен ржавчины на кухонных поверхностях: действенные способы

Следует всегда заботиться о том, чтобы кухня была чистым и здоровым местом для приготовления пищи. Но на некоторых поверхностях появляются непривлекательные пятна ржавчины из-за соединения молекул воды и кислорода на железе или металлах, содержащих железо. Ржавчина часто возникает на мойках, на кухонной посуде, кастрюлях, сковородках и даже больших приборах из нержавеющей стали.

Не обязательно использовать химикаты для борьбы с этими пятнами. Пригодятся обычные доступные ингредиенты, например белый уксус, лимонный сок и пищевая сода, отмечают эксперты House Digest.

Белый уксус и сода

Кухонные раковины остаются влажными большую часть времени, поэтому неудивительно, что эти места особенно уязвимы для образования пятен ржавчины. Уксусная кислота вызывает химическую реакцию, называемую нейтрализацией, что приводит к растворению оксида железа. А остаток водорастворимой соли легко смывается в процессе очищения, образуя поверхность без пятен.

Для очищения мойки из нержавеющей стали смешайте ½ стакана белого уксуса с ½ стакана воды. Смочите салфетку из микрофибры в смеси и протрите поверхности. Можно посыпать пищевую соду на пятна, добавить немного уксуса и почистить участок неабразивной щеткой. Если столешница сделана из гранита или другого натурального камня, убедитесь, что уксус на нее не попадает. Это приведет к эрозии камня.

Лимонный сок

Лимонная кислота вступает в реакцию с оксидом железа, поэтому это идеальный пятновыводитель на раковинах из нержавеющей стали и фарфора. Лучше всего соединить сок с солью или пищевой содой. Это обеспечивает мягкую естественную очистку. Самый простой способ – разрезать лимон пополам и погрузить мякоть в тарелку с солью. В качестве альтернативы вы можете сделать пасту из лимонного сока, смешанного с солью или пищевой содой. Оставьте пасту на ржавчине на 15-20 минут, затем почистите поверхность старой зубной щеткой.

Пемза

Сразу важна оговорка: этот лайфхак не подходит для раковин из нержавеющей стали, однако пемза может эффективно удалить пятна ржавчины из фарфоровых и керамических раковин. Пемза – тип магматической породы, которая образуется в результате охлаждения лавы, выброшенной из вулкана. Пемза имеет абразивную текстуру, которая удаляет пятна ржавчины путем трения о твердые поверхности, такие как фарфор или керамика. Имейте в виду, что пемза может поцарапать нержавеющую сталь, дерево и герметик на столешнице из натурального камня.

Щавелевая кислота из картофеля

Само содержание щавелевой кислоты делает нарезанный картофель превосходным очистителем, когда вы боретесь с ржавчиной. Щавелевая кислота, контактируя с ржавчиной, вызывает химическую реакцию, которая называется двойным вытеснением. В этом процессе оксид железа (который обычно называют ржавчиной) превращается в оксалат железа, водорастворимую соль, которую можно легко смыть.

Разрежьте сырую картофелину пополам, чтобы открыть мясистую внутреннюю часть. Окуньте картофель жидкое мыло для посуды, пищевую соду или соль и почистите пятна ржавчины. После этого тщательно промойте поверхность и высушите ее чистой тканью. Этот лайфхак эффективен для кухонных раковин, кастрюль и сковородок, а также кухонной посуды.

Фольга

Среди многих применений алюминиевая фольга также удаляет пятна ржавчины, расщепляя оксид железа. Лайфхак работает, поскольку алюминий – это металл, притягивающий кислород, оттягивая его от соединения оксида железа. Как дополнительный бонус, алюминий является мягким металлом, которым можно тереть поверхности из нержавеющей стали и хрома, не боясь поцарапать их.

Нужно просто оторвать лист фольги и смять его в шарик. Смочите фольгу водой и потрите пятно ржавчины. Для дополнительного эффекта можно смочить алюминиевый шарик уксусом вместо воды.

Кетчуп

В составе кетчупа содержится уксусная кислота и соль, которые эффективно удаляют ржавчину. Лучше всего покрыть загрязненный участок толстым слоем кетчупа и оставить на ночь. Затем протрите кетчуп мягкой тканью, смоченной в растворе лимонного сока и воды и промойте обычным средством для мытья посуды.

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