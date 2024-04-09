Как избавиться от пятен от крови: неожиданные способы

Летом вероятность появления пятен крови на одежде растет – травмы от огородных и садовых работ, укусы насекомых, сбитые коленки и другие подобные неприятности чаще встречаются именно в летний сезон. И не всегда убрать пятно может помочь быстрая стирка.

На самом деле эксперты по уходу за вещами предостерегают – класть одежду со следами крови даже в теплую воду не стоит. Высокая температура приведет к быстрому сворачиванию белка, который глубоко въестся в волокна ткани. Поэтому сначала лучше обработать подходящим средством свежее пятно. Какие неожиданные продукты и вещества в этом могут помочь, узнавал OBOZ.UA.

Соль

Обычная поваренная соль является отличным средством от пятен крови благодаря своей высокой гигроскопичности. К тому же в условиях города ее можно достать практически где угодно – просто обратитесь в ближайшее кафе. Поскольку соль естественно обезвоживает кровь, просто нанесите обильную порцию на пятно или приготовьте из нее и холодной воды пасту. Дайте соли 10-20 минут на то, чтобы сработать. Затем соскребите соль и промойте вещь холодной водой. Продукт также разрушит структуру крови, поэтому отмыть остатки во время стирки будет гораздо проще.

Белый уксус

Сам по себе белый уксус вряд ли полностью удалит пятно крови. Но он ослабит ее настолько, что она легко удалится при стирке. Кислота в его составе помогает расщеплять белок в крови. Просто обильно полейте загрязненное место спасительной жидкостью и оставьте ее на 10 минут. Затем тщательно промокните остатки средства, избегая трения. Следующей должна быть стирка в холодной воде.

Солевой раствор

Если вы носите контактные линзы, вполне возможно, что у вас в ванной стоит бутылочка с физраствором. Ее можно использовать, чтобы обезвоживать пятна крови. Возьмите загрязненную одежду и полностью пропитайте запятнанный участок солевым раствором. Сожмите пальцами ткань, на которой есть пятно, чтобы раствор глубоко проник в волокна, и оставьте вещь на несколько минут. Затем промойте одежду холодной водой и повторите процедуру. Как только пятно начнет светлеть, бросьте одежду в стиральную машину с любимым моющим средством и постирайте как обычно.

Приправа для размягчения мяса

Порошок, которым обрабатывают стейки, чтобы они не были жесткими, создан на основе ферментов, расщепляющих белок мяса. Следовательно, он должен сработать и с кровью. Убедитесь, что вы используете неприправленный размягчитель мяса, в противном случае смесь специй может оставить еще одно пятно. Добавьте к нему немного воды, чтобы получилась паста, нанесите ее на пятно и оставьте минут на 30. Затем смойте пасту и постирайте вещь, как обычно. Говорят, что этот метод срабатывает даже со старыми пятнами крови.

Молоко

Начнем сразу с плохих новостей – растительное молоко удалить пятна крови не поможет никак, придется брать коровье. Только оно содержит ферменты, способные расщеплять кровь. Для начала следует промыть пятно холодной водой, стараясь удалить побольше крови. Затем замочите загрязненный предмет в миске с молоком. Оставьте его на несколько часов, например, на ночь. Утром вещь отожмите и отправьте в стиральную машину. Насколько отмоется пятно, будет зависеть от ткани и возраста пятна, но молоко, безусловно, поможет лучше, чем одно только моющее средство.

Пятновыводитель от домашних животных

Специальные пятновыводители, предназначенные для устранения следов от животных, содержат мощные ферменты, расщепляющие белки. А именно это нам и нужно для борьбы с пятнами крови. Начните с того, что тщательно промойте загрязнение холодной водой. Затем полностью обработайте пораженный участок пятновыводителем. Не экономьте средство. Оставьте его действовать на время, предусмотренное инструкцией. Не бойтесь использовать щетку, в этом случае она только усилит действие. Далее сполосните вещь в холодной воде и постирайте привычным способом.

Аспирин

Как и уксус, аспирин является кислотой, то есть способен разрушать кровь. Измельчите столько средства, чтобы получить от 1 до 3 столовых ложек порошка – в зависимости от размера пятна. Далее смешайте его с водой, чтобы получилась паста, и нанесите на пятно. Дайте пасте высохнуть, снимите остатки и постирайте вещь. Пятно должно исчезнуть.

Пищевая сода

Как и в случае с некоторыми другими ингредиентами из этого списка вам нужно будет приготовить на основе соды пасту. Приготовьте ее столько, сколько нужно, чтобы покрыть полностью пятно. Консистенция средства должна быть достаточно густой, чтобы не растекаться по ткани. Оставьте пасту действовать на 30 минут, после чего тщательно промокните (не трите!) ее. При необходимости повторите весь процесс, а затем постирайте вещь обычным способом. Такая чистка вполне безопасна для цветных тканей.

Газированные напитки

Газированный напиток работает сразу в двух направлениях – кислоты в его составе разрушают кровь, а пузырьки углекислого газа выталкивают частицы загрязнения из ткани. Просто замочите запятнанную вещь на несколько часов. Лучше берите напитки без сахара и не замачивайте светлые вещи в крашеных жидкостях – выбирайте для них бесцветные виды. Далее отправляйте вещь на обычную стирку.

Кукурузный крахмал

Как и соль, крахмал быстро вытянет из крови воду. Вы можете использовать его сухим или тоже приготовить из него пасту. Обильно обработайте крахмалом пятно, по возможности покрыв им ткань с обеих сторон. Дайте средству немного подействовать – не менее 10 минут. А затем смахните остатки и постирайте вещь в холодной воде.

WD-40

Вы можете быть удивлены, но и эта смазка способна удалять пятна крови. Но учтите, что средство может повредить синтетические вещи. Аккуратно нанесите WD-40 из баллончика точно на пятно. Оставьте его действовать всего на несколько минут, а затем тщательно промокните. Перед тем, как отправить вещь в стирку, постарайтесь удалить с ткани как можно больше средства.

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