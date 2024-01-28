Как избавиться от пятен краски на одежде: простой способ

Квест по удалению пятен краски с одежды начинается с осторожности. Некоторые средства способны очистить загрязнение, но при этом нарушают целостность волокон ткани.

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Вместо агрессивных отбеливателей, кстати, не всегда эффективных, стоит попробовать более безопасные лайфхаки. Эксперты House Digest рассказали, как избавиться от пятен от краски на одежде и сохранить ткань.

Как вывести пятна краски из одежды с помощью уксуса

Возьмите тупой нож или ложку. Следует осторожно соскоблить излишки краски и промыть ткань холодной водой. Вылейте щедрую порцию уксуса, чтобы остальные пятна размякли для легкого удаления. Через 10 минут после нанесения уксуса наступает время следующего этапа. С помощью зубной щетки тщательно очистите ткань. Чрезмерная чистка может привести к побочным повреждениям волокон. Затем прополощите одежду холодной водой. Если пятно окажется стойким, дополните лайфхак пищевой содой или стиральным порошком.

Предостережение

Уксус часто используют в качестве заменителя бытовой жидкости для удаления пятен краски из одежды. Однако это решение не для всех тканей: деликатные волокна шелка или, например, спандекс в спортивной одежде, могут повредиться. Следует провести предварительное тестирование на небольшом участке текстиля.

Лайфхак для масляных красок

Уксус – эффективный природный очиститель, но есть нюансы. К примеру, от краски на масляной основе он не поможет. Придется использовать ратворитель краски или минеральный спирт. Смочите ткань или губку растворителем и промокните пятно от краски.

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