Как уменьшить влажность в ванной, если нет вытяжки: простые способы

Проблема повышенной влажности в помещении становится особенно острой в период, когда летнее тепло уже остается позади, но отопительный сезон еще не стартовал. Больше всего лишнего водяного пара накапливается в ванных комнатах. Справиться с проблемой может специальная вытяжка или окно, но ими оборудованы не все санузлы.

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Что же делать в таком случае, чтобы избавиться от влаги в воздухе? А это важно, ведь она является главной причиной развития плесени. OBOZREVATEL собрал несколько эффективных лайфхаков, как держать влажность в ванной под контролем без вытяжки.

Вытрите лишнюю воду

Если в ванной комнате с вытяжкой можно не считаться с каплями воды на полу и стенах после приема душа, то без такого оборудования придется следить за их своевременным удалением. Воду нужно вытирать с пола, стен и перегородок и стряхивать со шторки. На полу хорошо справится швабра, а на стенах можно воспользоваться сухим полотенцем, но более эффективным будет резиновый скребок.

Установите переносной осушитель

Это устройство действует как вытяжка, только собирает воду в специальный резервуар, который нужно вовремя опорожнять. Включать осушитель нужно всякий раз, когда кто-то принимает душ или ванну, и оставлять на какое-то время после. А то и чаще, если влажность не исчезает. Плюс такого устройства в том, что его можно переносить и при необходимости использовать в других помещениях.

Воспользуйтесь вентилятором

Вентилятор, спасавшийся от летней жары, теперь может послужить по делу борьбы с излишней влажностью. Устанавливать устройство нужно так, чтобы оно направляло поток влажного воздуха из ванной комнаты. Дверь при этом должна быть открыта хотя бы частично, чтобы влага выходила наружу. Также важно, чтобы вентилятор стоял таким образом, чтобы на него не попала вода.

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