Как избавиться от пней в саду без физических усилий: простой способ

Пень в саду или огороде может превратиться в настоящую проблему. Он может мешать планировать грядки и не давать посадить что-нибудь на достаточно удачном месте. А выкорчевать его – задача, которая кажется неподъемной.

На самом деле существует способ убрать остаток ствола старого дерева и без лишних усилий. OBOZ.UA узнал интересный лайфхак, для которого вам понадобится только соль. Причем неважно, будет ли это обычная каменная или магниевая соль Эпсома. Кроме того, что вещество позволит разрушить пень, оно также убьет остатки корня, то есть старое дерево не пробьется снова.

Чтобы использовать этот метод, просверлите или прорубите в пне несколько отверстий. Они должны заходить под поверхность земли, чтобы средство действовало как следует. Эти отверстия на три четверти заполняются солью. Важно при этом не рассыпать ее на землю – она может повредить живую растительность. Соль должна оставаться строго внутри пня. Сверху отверстия запечатывают расплавленным воском или парафином и закрывают темной пленкой, чтобы перекрыть доступ солнечного света внутри.

В таком состоянии пень должен провести от нескольких недель до нескольких месяцев – в зависимости от размера. Соль будет постепенно разрушать структуру древесины. В это время необходимо периодически проверять ее состояние. Когда пень станет трухлявым и податливым, его останется выкорчевать, разрубив на части топором или лопатой. Процесс будет идти гораздо легче и быстрее.

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