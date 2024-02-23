Как почистить деревянный забор от зеленой плесени: простой способ

Деревянный забор станет настоящим украшением сада, однако есть некоторые нюансы. Без надлежащего ухода ограждение быстро загрязняется и покрывается зеленой плесенью под влиянием осадков и повышенной влажности.

В сети советуют использовать шланг с высоким давлением воды или дорогостоящие химические средства, чтобы очистить поверхность, но есть более простой и более дешевый способ обновить забор. Как избавиться от плесени, рассказало издание Express.

Эффективный лайфхак

Деревянные заборы – отличный способ добавить саду эстетики, но панели могут накапливать грязь и плесень, особенно в холодный сезон. Сначала это может показаться естественной особенностью, однако со временем накопление плесени приводит к размягчению и порче древесины.

Эксперты Advantage Patio Cleaning Services, поделились надежным и эффективным лайфхаком для очистки садовой ограды. Они предлагают приготовить смесь уксуса и пищевой соды. Так что ни шланги, ни агрессивные химические средства использовать не стоит. Последние, кстати, могут не только удалить наросты, но и повредить поверхность ограды.

Уксус содержит в составе мягкие кислоты, поэтому хорошо удаляет грибок и плесень, а пищевая сода является абразивным компонентом и помогает оттирать грязь.

Пошаговая инструкция

В емкости смешайте белый уксус, пищевую соду и горячую воду в равных количествах. Можно нанести смесь на деревянный забор кисточкой или распылить, предварительно налив в бутылку с пульверизатором. Оставьте на время, чтобы кислоты подействовали. Очистите забор щеткой с грубой щетиной или уличным веником. Промойте поверхность чистой водой.

Эксперты также рекомендуют отшлифовать деревянный забор, если он сильно поражен плесенью. Для этой работы вам понадобится орбитальная шлифмашина. Однако обратите внимание, что заборы можно шлифовать не более двух раз, иначе деревянные доски будут иметь изношенный вид.

После очистки и просушки можно покрасить забор стойкой краской.

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