Неприятный запах от ног летом вызывает множество дискомфортов. Специалисты советуют регулярно мыть ноги в водном растворе с дезодорирующим или бактерицидным мылом, однако этот способ не всегда помогает.

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Гипергидроз – это состояние интенсивного потоотделения, при котором происходит быстрое и активное размножение болезнетворных микробов на ступнях ног. Как избавиться от плохого запаха от ног и избежать неприятных ситуаций – читайте в материале OBOZREVATEL.

Причины неприятного запаха от ног

Кроме гипергидроза, врачи выделяют следующие причины неприятного запаха от ног:

грибковые инфекции;

нарушение обмена веществ;

гормональный дисбаланс;

слабый иммунитет;

активное занятие спортом;

несоблюдение правил гигиены;

ношение грязных носков;

нерегулярное удаление грубой кожи на стопах;

ношение синтетической обуви;

стрессы.

Есть и ряд заболеваний, которые усиливают потоотделение, в частности сахарный диабет, туберкулез, заболевания щитовидной железы и т.д. В любом случае следует проконсультироваться с врачом, если проблема не исчезает после отладки режима гигиены.

Как избавиться от плохого запаха от ног

Чайная ванна

Прокипятите два пакетика черного чая в одном литре воды примерно 15 минут. Раствор получится достаточно насыщенным, поэтому перед принятием ванны разбавьте его в двух литрах воды. Налейте раствор в таз, остудите до приемлемой температуры и удерживайте в нем ноги 20-30 минут.

Лавандовое масло

Прежде всего проверьте, не вызывает ли лавандовое масло аллергии и раздражений. Специалисты рекомендуют перед сном втирать несколько капель масла в ступни перед сном. Можно разбавить ее с водой. После втирания наденьте носки из натуральной ткани, лучше выбрать хлопчатобумажные.

Солевая ванна

Растворите два стакана соли в пяти литрах воды. Солевые ножные ванны рекомендуют принимать ежедневно минимум по 15 минут.

Кроме того, можно купить в аптеке крем для ног или специальный тальк, который будет хорошо впитывать пот. Вместо талька можно использовать кукурузный крахмал.

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