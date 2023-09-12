Без соды и уксуса: чем быстро отчистить известковый налет на лейке душа

Известковый налет образуется в результате воздействия жесткой водопроводной воды. В результате нерегулярного ухода белые потеки и полоски на сантехнике могут превратиться в грубые наросты, отмыть которые не помогут даже агрессивные химические средства.

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Вода, насыщенная хлором, известью и солью, вредит поверхностям и постепенно разрушает их. Чем быстро отчистить налет на лейке душа, рассказало издание Express.

Причины появления известкового налета

Нерегулярная уборка – если не очищать белый налет на первых этапах появления, риск образования плотных наслоений значительно возрастает. Жесткая водопроводная вода – основная причина появления стойкого известкового налета. Повреждена поверхность сантехники. Известковый налет часто "забивается" в трещины. Таким образом, неправильная эксплуатация сантехники приводит к образованию трещин, а следовательно – и к распространению налета.

Чем отмыть известковый налет

Известковая накипь на лейке – очень распространенная бытовая проблема. Минеральные отложения и органические вещества накапливаются со временем и могут закупоривать отверстия, препятствуя равномерному потоку воды.

Агрессивные компоненты бытовой химии в этом случае могут еще больше повредить поверхность крана.

Пищевая сода и уксус – весьма эффективные ингредиенты для удаления накипи из душевых насадок, но существует еще одна натуральная альтернатива, которая работает быстрее. Специалисты по уборке рекомендуют использовать лимонную кислоту.

Лимон является прекрасным дополнением к списку натуральных чистящих ингредиентов, поскольку низкий рН позволяет быстро удалить известковый налет, ржавчину и другие загрязнения.

Шаг 1. Для начала открутите душевую лейку и поместите ее в миску с водой.

Шаг 2. Добавьте одну чайную ложку лимонной кислоты и тщательно перемешайте до полного растворения. Подождите от 15 до 45 минут в зависимости от степени загрязнения.

Шаг 3. Промойте душевую лейку чистой водой. Включите ее и пропустите много воды, чтобы смыть оставшуюся внутри кислоту.

Кстати, гель, изготовленный из обычного хозяйственного мыла, тоже эффективно справится с известковым налетом. Нужно натереть на мелкой терке достаточное количество мыла и залить на целый день или на ночь небольшим количеством горячей воды. Подробнее о пропорциях и способе использования – читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем отчистить известковый налет в ванной.

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