Как сделать, чтобы в квартире было меньше пыли: действенные советы

Уборка пыли – вид домашней работы, который вызывает больше всего негативных эмоций. Сколько ее ни вытирай, она тут же осядет назад и все придется начинать сначала. Поэтому поиск лайфхаков, как избавиться от домашней пыли, продолжается так же бесконечно, как и сама борьба с таким типом грязи.

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Некоторые способы приносят свои плоды и существенно уменьшают количество пыли в доме. OBOZREVATEL собрал их в одном материале.

Пользуйтесь дверными ковриками

Значительная часть пыли попадает в дом с улицы. В частности, на обуви. И дверной коврик может снизить ее количество. Особенно эффективным будет именно влажный коврик. Еще лучше, если их будет два – один снаружи, а второй внутри. И не стесняйтесь просить всех заходящих пользоваться этими ковриками.

Закрывайте щели

Еще один путь попадания наружной пыли в дом – это любые щели с доступом извне. В частности, в окнах и дверях. Поэтому иногда важно регулировать рамы, обновлять в них уплотнители и закрывать щели герметиком. Кроме борьбы с пылью, это поможет сохранить тепло в доме в зимний сезон.

Чистите воздушные фильтры

Системы вентиляции, кондиционирования и отопления имеют воздушные фильтры. До поры до времени они хорошо улавливают часть пыли, но со временем накапливают ее и начинают наоборот – выдавать обратно в помещение. Именно поэтому эти фильтры нужно вовремя чистить и изменять.

Очищайте вентиляционные отверстия

Кроме фильтров, вентиляционные системы накапливают пыль на выходах и воздухопроводах. И тоже могут с течением времени начать распространять ее. Поэтому периодическая уборка этих мест поможет бороться с запыленностью дома. Иногда хорошо проводить профессиональное обслуживание вентиляции.

Контролируйте влажность в помещениях

Оптимальный уровень влажности воздуха в доме способствует не только лучшему самочувствию. Он также предотвращает быстрое оседания пыли. Поэтому при возможности поддерживайте его примерно на уровне 30-50%. Для этого можно использовать специальные гаджеты – увлажнители, мойки воздуха и т.д.

Используйте воздухоочистители

Кстати, в отношении гаджетов – существуют специальные очистители, которые улавливают летающие в воздухе мелкие частицы. Соответственно они не оседают на предметах. Часто такие очистители оборудованы также HEPA-фильтрами, задерживающими большинство аллергенов, которые могут находиться в воздухе.

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