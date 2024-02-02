Как избавиться от плесени и известкового налета в стиральной машинке: простой способ

Стиральные машины существенно облегчают нашу жизнь, но приносят новые проблемы. В частности, развитие плесени под резиновым уплотнителем дверей и внутри механизма. Она появляется из-за того, что в приборе обычно тепло и сыро, а с одежды в него во время стирки попадают разные микроорганизмы.

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Можно ли решить эту проблему? Раз и навсегда – вряд ли. Однако можно регулярно обрабатывать стиралку от плесени, что при этом продлит срок ее службы. OBOZ.UA рассказывает об эффективном способе.

Эксперты по уборке убеждают, что лучше всего с задачей поддержания гигиенической чистоты стиралки справятся кислотные средства – уксус и пищевая лимонная кислота. Они не только убьют разные микроорганизмы внутри прибора, но и разрушат известковый налет на его деталях, который может со временем приводить к поломкам.

Чтобы правильно очистить стиральную машину, вам следует запустить цикл горячей стирки, но вместо стирального средства добавить в лоток 1-2 чашки белого уксуса или 2-3 пакетика лимонной кислоты. Одежды при этом в барабане быть не должно. Такую чистку нужно повторять раз в 3-4 месяца, чтобы поддерживать стиралку в хорошем состоянии.

Что касается резинового уплотнителя, его тоже нужно обрабатывать уксусом или раствором лимонной кислоты, но делать это следует чаще – раз в месяц. Разбавьте уксус водой 1:1 или разведите порошок кислоты в соотношении один пакетик на литр воды. Раствор должен быть достаточно теплым. Залейте часть под резинку, а в остальном замочите лоток для стиральных средств. Через 30 минут потрите лоток щеткой, а уплотнитель губкой. Весь налет с них должен легко сняться.

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