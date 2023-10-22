Как избавиться от пищевой моли в крупах: инструкция

Каждый из нас, кто держит дома хотя бы небольшой запас круп, макарон, муки или чая, сталкивался с тем, что в них заводилась пищевая моль. Кроме того, что этот вредитель портит продукты, он также может вызвать реакцию у склонных к аллергии людей. Кажется, что избавиться от нежелательного насекомого в доме невозможно, но на самом деле это вполне посильная задача, если сделать все правильно.

OBOZ.UA разбирался, какие шаги нужно предпринять, чтобы пищевая моль исчезла навсегда и больше не появлялась в вашем доме. Важно не пропускать ни один из этих этапов.

Как вывести пищевую моль

Переберите все продукты, где мог завестись этот вредитель. Все зараженные запасы придется выбросить, а не пострадавшие пересыпать в стеклянные, пластиковые или металлические контейнеры с плотными крышками. Это не даст моли проникнуть внутрь.

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Все шкафчики, где стояли зараженные продукты, придется опорожнить и тщательно вымыть с мылом. Также хорошо будет обработать все внутренние поверхности раствором уксуса с водой в равных пропорциях.

Если вы не хотите избавляться от некоторых зараженных продуктов, так как они содержат не так много следов моли, то их необходимо будет прокалить в микроволновке на максимальной мощности или несколько дней подержать в морозилке. Это убьет яйца и личинок насекомого.

Как предотвратить появление моли

Как и большинство насекомых, пищевая моль не переносит некоторых сильных запахов. Поэтому в контейнеры с продуктами можно добавлять ароматические средства. К ним относятся:

чеснок;

лавровый лист;

гвоздика;

душица;

кожура цитрусовых плодов;

лаванда.

Если же вы не хотите, чтобы эти запахи смешивались с продуктами, потому что это может повлиять на вкус, то все из перечня можно разложить в шкафчике рядом с ними. Можно поместить эти ароматические продукты в небольшие открытые емкосты или насыпать их в полотняные мешочки.

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