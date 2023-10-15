Как хранить фасоль, чтобы она долго не портилась: советы

Фасоль – это вкусный и полезный продукт, который снижает уровень холестерина, стабилизирует сахар в крови и насыщает организм белком. Хозяйки используют фасоль для приготовления разных блюд.

Но в бобовых могут завестись вредители, которые только испортят продукт. OBOZ.UA собрал действенные советы, которые помогут избежать этого.

Духовка

Перед тем как засыпать фасоль в контейнер или в банку, нужно ее высушить в духовке. Такой метод поможет избавиться от личинок. Затем поставьте бобовые в прохладное сухое место.

Чеснок

Чеснок – это незаменимый ингредиент в борьбе с вредителями. Поставьте пару зубчиков в контейнер с фасолью, и резкий запах отпугнет надоедливых насекомых. Также можете использовать лавровый лист, он также поможет избежать вредителей.

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Морозилка

Если у вас есть место в морозильной камере, то можете использовать ее как безопасный тайник для фасоли. Туда точно не попадут никакие насекомые. Вы можете класть в морозилку не только свежую, но и сухую фасоль.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить чеснок, чтобы он не потерял свой вкус.

Для хранения такого продукта следует выбрать сухое и прохладное место. Это может быть гараж, кухонная полка или погреб. Главное избегайте влаги. Также используйте сетки или корзины для чеснока, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.

Избегайте солнечных лучей и храните отдельно от других овощей или фруктов, так как чеснок выделяет этилен, который ускорит порчу других продуктов.

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