Как избавиться от неприятного запаха в спортивной сумке: нужен всего один ингредиент

Всего несколько тренировок в неделю, и вы чувствуете себя лучше и можете сделать больше. Но при этом придется тщательнее ухаживать за телом и некоторыми вещами, чтобы от них не появилось лишнего запаха. В частности, за сумкой, в которой вы носите в зал форму.

Иногда вы оставляете влажную после занятий форму в этой сумке на ночь, и в этом нет ничего плохого – каждый имеет право из-за усталости отложить определенные дела. Но в этом случае запах появится быстрее. OBOZ.UA узнал, что поможет избавиться от него практически без усилий.

Чудо-средством оказалась обычная кофейная гуща. Смолотые зерна даже после заваривания содержат азот, способный поглощать неприятные запахи из воздуха. Так с помощью кофе можно освежить воздух в холодильнике, в котором что-то испортилось. Не менее эффективным он будет и от запаха пота. Кстати, вы можете взять даже ароматизированные зерна, чтобы не просто убрать вонь, но и придать сумке приятные нотки корицы или карамели.

Чтобы освежить сумку с помощью кофе, извлеките из нее все вещи и протрите ее внутри влажной тряпкой. Далее возьмите бумажный фильтр и наполовину заполните его использованной гущей. Завяжите фильтр резинкой или нитью, чтобы содержимое не просыпалось, положите этот сверток в сумку на ночь и закройте ее. Утром кофе выбросьте. Вы заметите, что неприятный запах исчез, вместо этого внутри появился легкий кофейный аромат. Он тоже надолго не задержится, но какое-то время будет радовать вас своими бодрыми нотками. Если запах пота не удалось полностью убрать, повторите процедуру или постирайте сумку.

Чтобы избежать появления неприятного запаха от спортивной сумки, не оставляйте в ней влажную после тренировки одежду – всегда вынимайте ее сразу. Также оставляйте сумку расстегнутой, чтобы в ней свободно циркулировал воздух. Это поможет вовремя просушивать и проветривать ее. А еще можно приобрести саше-освежитель и положить его во внутренний карман.

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