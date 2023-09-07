Как избавиться от неприятного запаха от мусора: проверенный метод

Из всех источников неприятного запаха на кухне мусорное ведро является самым неприятным. Оставишь его на несколько лишних часов и даже маленькая горстка органики превратится в источник вони. Избавиться от нее простым опорожнением ведра может быть не так просто.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает, как избежать появления неприятного запаха из мусорника. Этот способ не просто замаскирует проблему, а предотвратит ее возникновение. Понадобится только одно простое недорогое средство, которое есть практически на каждой кухне.

Это средство обладает дезинфицирующими свойствами, а значит сдерживает рост бактерий, провоцирующих появление запаха. А также оно хорошо дезодорирует. Речь идет об обычной пищевой соде.

Чтобы воспользоваться ею для устранения неприятного запаха из мусорного ведра, просто насыпьте несколько столовых ложек соды на дно. Она впитает лишнюю влагу, будет бороться с бактериями и предупредит появление вони.

Сходные свойства имеет также активированный уголь. Нескольких таблеток будет достаточно, чтобы поддержать свежесть воздуха на кухне.

И соду, и уголь можно также подвешивать в холщовом мешочке под раковиной. Так они не только будут поглощать запахи, но и улавливать лишнюю влагу из воздуха. А это уже профилактика развития плесени. Но наполнение этих мешочков нужно будет периодически менять. Частота зависит от уровня влажности. Просто ориентируйтесь на физические свойства средства – как только оно станет более плотным, меняйте его на свежее.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как освежить воздух в доме с помощью подручных средств.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.