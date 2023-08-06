Как освежить воздух в доме: дорогая химия не понадобится
Хозяйки пытаются поддерживать чистоту в доме каждый день. Но это касается не только пыли, вымытой посуды или чистого пола. Не менее важны ароматы, которые наполняют наш дом.
Неприятные запахи могут появиться на кухне или в ванной и быстро распространиться по всем комнатам. Однако OBOZREVATEL собрал действенные способы, которые помогут легко справиться с этим.
Используя природные средства, которые есть в каждом доме, можно быстро избавиться от этой неприятной проблемы.
Пищевая сода – это незаменимый помощник в уборке, который не только удалит стойкие пятна, но и избавиться от вони. Это отличный поглотитель запаха. Посыпьте содой места, из которых слышен запах и не забывайте менять смесь через день, пока вонь не исчезнет.
Можно насыпать соду в небольшие емкости и добавить несколько капель эфирного масла. Накройте емкости тканью или бумагой и расставьте в разных комнатах. Такой освежитель воздуха подарит приятный аромат и поглотит вонь.
Спрей из эфирных масел наполнит дом уютом и интересными ароматами. К двум стаканам воды добавьте 10 капель эфирного масла цитрусовых, 8 капель эфирного масла мяты и 2 столовых ложки спирта, чтобы масла растворились. Затем распылите смесь в воздухе и наслаждайтесь уютной атмосферой.
Несмотря на специфический запах, уксус эффективно борется с вонью. Смешайте полстакана уксуса с двумя литрами воды и распылите по комнатам. Вы можете добавить несколько капель эфирного масла или цедру апельсина или лимона, чтобы улучшить эффект.
Кожура цитрусовых – это натуральный освежитель воздуха. Кожуру следует высушить в течение двух-трех дней на подоконнике. Потом разложите их в разные места и запах будет храниться несколько дней.
Кофе – это природный поглотитель запаха. Для этого подойдет и зерновой, и молотый кофе. Насыпьте смесь на блюдце или маленький мешочек и расставьте по всей квартире. Высушенные кофейные зерна можно положить в шкаф или ящик с одеждой. Для кофеманов такой метод будет лучшим в борьбе с вонью.
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