Как избавиться от неприятного запаха ковра и наполнить комнату приятным ароматом: лайфхак

Качественные теплые ковры придают дому особого уюта. Однако мало кто знает, что при отсутствии регулярной уборки ковры могут стать настоящими рассадниками для бактерий.

Обычное использование пылесоса и моющего средства может только очистить волокна, а для тщательной дезинфекции требуются более эффективные решения. Издание Informacion рассказало, как избавиться от неприятного запаха ковра и наполнить комнату приятным ароматом.

Запахи от ковров особенно устойчивы. Они могут временно уменьшаться после стирки или использования ароматизаторов, а затем возникать снова. Особенно тщательно следует чистить волокна – они накапливают грязь, влагу и даже грибковые споры.

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Специалисты по уборке советуют использовать молотый кофе – это очень действенный нейтрализатор запахов.

Нужно просто посыпать немного молотого кофе на ковер и оставить на десять минут. Не беспокойтесь, кофе не запачкает ткань. После того как средство начнет действовать, останется лишь пылесосить молотые кофейные зерна. Этот обычный лайфхак нейтрализует все неприятные запахи.

Чтобы обновить старый ковер, можно использовать соду. Важно прежде всего приподнять ворс, втирая соду в волокна плотной щеткой. Единственный минус – соду придется оставить на ковре на несколько часов, или на ночь, а утром удалить остатки абзазивных частиц с помощью пылесоса.

Для нейтрализации запахов можно попробовать уксус или лимонную кислоту.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об интересном турецком способе чистки ковров. Нужно добавить только один секретный ингредиент, который усилит действие стирального порошка.

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