Зачем кладут лавровые листья в обувь: в чем секрет лайфхака

Лавровые листья можно использовать не только как ароматную приправу. В быту для них найдется гораздо более широкий круг применений.

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Мало кто знает, но лавровые листья помогут избавиться от неприятного запаха обуви. О действенном лайфхаке читайте в материале OBOZREVATEL.

Иногда от неприятного запаха обуви не избавляют даже профессиональных средств. Тогда в народе советуют использовать лавровый лист. Он, по словам экспертов, обладает выраженными антисептическими качествами. Лавровый лист остановит размножение бактерий, которые в большинстве случаев являются причиной резкого отталкивающего запаха.

Главное – дать листьям время, чтобы подействовать. Поэтому краткосрочные методы не помогут. Лавровые листья следует положить в обувь минимум на 6 часов, а лучше – на ночь. Те, кто уже попробовал лайфхак, говорят, что к утру от неприятного запаха не остается и следа.

Можно повторять процедуру раз в неделю.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, лавровые листья также помогут в борьбе с вредителями. Тараканы и муравьи не выносят запах лавровых листьев.

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