Как избавиться от неприятного запаха от унитаза: поможет природный нейтрализатор

Неприятный запах в ванной комнате распространена проблема во многих домах. Не всегда химические средства из магазина помогают избавиться от него.

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Даже после частых уборок запах все равно не исчезает. OBOZREVATEL нашел способ, как правильно мыть туалет и ванную, чтобы свежесть оставалась надолго.

Столовый уксус – это природный нейтрализатор запаха, поэтому он поможет быстро избавиться от него и не оставит от него никакого следа.

Налейте уксус в бачок унитаза и в чашу. Не смывайте и оставьте это на ночь. Утром вы будете наслаждаться запахом только от мыла.

Также весомым преимуществом столового уксуса является то, что он органический, а поскольку это мягкая кислота, его применение не повредит покрытию ванной комнаты. Он доступен по цене и продается в любом супермаркете.

Уксус можно использовать для протирания поверхности ванны, умывальника и туалета, ведь он убивает бактерии.

Неразбавленную жидкость распылите на нужные участки и оставьте на 10 минут. Затем протрите чистой влажной тряпкой.

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