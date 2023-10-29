Как избавиться от намерзания льда в морозилке: эффективный способ

Лед, который образуется в морозильной камере, является веской причиной время от времени полностью размораживать холодильник. Но процедура это достаточно трудозатратная и эксперты не советуют проводить ее слишком часто, чтобы не испортить прибор.

И тут возникает вопрос, что делать с морозилкой, в которой лед намерзает быстро и толстым слоем? На самом деле существует эффективный лайфхак, позволяющий замедлить этот процесс. OBOZ.UA рассказывает о нем подробнее.

Размораживайте камеру раствором соли

В любом случае, борьба с чрезмерным намерзанием должна начинаться с размораживания и чистки морозильной камеры. Сделать это быстро и эффективно поможет обычная соленая вода.

Видео дня

Прежде всего отключите устройство от сети, откройте дверцу и поставьте внутрь камеры миску с горячей водой. Пока она будет действовать, приготовьте солевой чистящий раствор – в стакане теплой воды растворите 2 столовые ложки обычной соли. Эту смесь перелейте в бутылку с распылителем и опрыскайте ею все стенки морозилки. Оставьте средство действовать, но при необходимости замените емкость с горячей водой.

Через несколько минут лед начнет легко отставать от стенок камеры. Снимайте его аккуратно, чтобы не повредить детали. После этого помойте морозилку. После высыхания полезно будет обработать ее перекисью водорода или хлоргексидином, которые помогут продезинфицировать камеру, где нередко хранятся мясо и рыба.

Как обработать морозилку против намерзания

Замедлить образование льда в морозильнике поможет обычный глицерин. Когда камера высохнет после мытья и дезинфекции, возьмите средство, нанесите несколько капель на мягкую и чистую тряпку и равномерно распределите его тонким слоем по всем поверхностям. Физические свойства глицерина помогут избежать быстрого намерзания льда.

Что еще сделать, чтобы избежать чрезмерного образования льда

Убедитесь, что температура в морозильной камере установлена правильно. Большинство производителей рекомендуют устанавливать ее на уровне –18 градусов по Цельсию.

Большинство производителей рекомендуют устанавливать ее на уровне –18 градусов по Цельсию. Осмотрите слив камеры – он расположен в нижней части и предназначен для отвода лишней влаги. Если он засорился, лед будет образовываться гораздо быстрее.

– он расположен в нижней части и предназначен для отвода лишней влаги. Если он засорился, лед будет образовываться гораздо быстрее. Убедитесь, что уплотнитель дверцы хорошо работает , ведь плохое прилегание из-за неисправности или загрязнения может пропускать внутрь теплый воздух, из-за чего морозилка будет работать более интенсивно. Соответственно, быстро появятся намерзания.

, ведь плохое прилегание из-за неисправности или загрязнения может пропускать внутрь теплый воздух, из-за чего морозилка будет работать более интенсивно. Соответственно, быстро появятся намерзания. Не открывайте устройство слишком часто и не ставьте в него теплую пищу. Из-за этого морозилка тоже будет вынуждена работать на увеличенной мощности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как легко почистить от жира кухонную вытяжку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.