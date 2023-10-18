Чем отчистить кухонную вытяжку от жира и накипи: самые эффективные способы

Из всех кухонных устройств вытяжка принимает на себя самый большой удар. Ей достаются все брызги, капли жира и копоть. Поэтому она нуждается в регулярной очистке. И лучше с ним не затягивать, чтобы уборка была как можно проще.

Эксперты советуют проводить регулярную очистку вытяжки хотя бы раз в неделю. А OBOZ.UA рассказывает, какие средства при этом пригодятся.

Пищевая сода

Этим средством можно усилить действие любого мыла, используемого для очистки вытяжки, например жидкости для посуды. Для этого возьмите большую миску, наполните ее очень горячей водой, растворите в ней несколько капель моющего средства и четверть стакана соды, затем положите в этот раствор жировой фильтр. Замочите предмет на 10 минут, после чего тщательно протрите его жесткой щеткой или абразивной стороной губки. После этого его нужно будет ополоснуть, высушить и установить обратно. Если загрязнения на фильтре очень устойчивые, его можно некоторое время покапятить в таком растворе на слабом огне.

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Хозяйственное мыло

Это средство чистит фильтр вытяжки без агрессивной химии. Однако метод отнимет немного времени. Чтобы воспользоваться силой хозяйственного мыла, налейте в большую миску 2-2,5 литра воды и натрите в нее половину бруска средства. Затем поставьте эту смесь на плиту и разогревайте, помешивая, пока мыло не растворится в воде. В еще горячем растворе замочите фильтр на 10-15 минут, а затем почистите его механически. Жир легко должен легко отстать от предмета. Усилить действие мыла при необходимости можно с помощью нескольких столовых ложек соды. Также соду можно использовать в качестве абразива, чтобы снять с решетки частицы жира.

Уксус

Уксусная кислота очень эффективна в борьбе с жиром. Просто смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:1 и замочите фильтр вытяжки в этом растворе на 15 минут. Если загрязнения на нем устойчивы, то уксус можно не разбавлять. Для усиления эффекта чистить решетку после такого замачивания можно содой.

Лимон

Так же эффективно действует против жира лимонная кислота. Поэтому фильтр вытяжки можно почистить разрезанным пополам лимоном. Просто возьмите половинку и тщательно потрите срезом загрязненный предмет. При этом нажимайте на фрукт, чтобы он постепенно выделял сок. После этого смойте остатки теплой водой. Если вы не хотите тратиться на целый лимон, вы можете воспользоваться для очистки фильтра пищевой лимонной кислотой. Разведите 3-4 пакетика средства в 2 литрах воды и замочите в растворе детали вытяжки на ночь.

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