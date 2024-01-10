Это просто хлам! Топ-7 вещей, которые есть в каждом доме, хотя должны быть в мусорнике

Одним из самых распространенных обещаний, которые люди дают себе в новогоднюю ночь, является обещание разобраться наконец с беспорядком в доме. Но выполняют его не так часто. В частности, потому, что не знают, с какой стороны подступиться к проблеме. Масштабы беспорядка пугают и его кажется проще игнорировать, чем преодолевать.

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Однако существует немало вариантов расхламления, среди которых можно выбрать для себя наиболее комфортный. Сегодня OBOZ.UA рассказывает о жестком списке из 7 вещей, которые можно выбросить или отдать, не задумываясь, и это все сильно освободит пространство в вашем доме.

Просроченные продукты

Мы ежедневно пользуемся кладовкой или шкафами для еды, но когда вы последний раз проверяли свои продукты на сроки годности? Начните именно с этого. Далее выбросьте битую посуду и поломанные контейнеры. Когда избавитесь от всего, что уже нельзя приготовить, протрите все полки от грязи и пыли. Вы будете удивлены, сколько места удалось освободить. При желании можете систематизировать свою крупу и приправы в одинаковые контейнеры, это еще более гармонизирует кухонное пространство.

Чеки, счета, купоны, меню

Наводя порядок на кухне, вы можете обнаружить целую пачку старых чеков из супермаркета, счетов от службы доставки, купонов на покупки, меню местных ресторанов и т.д. То есть ненужных вам бумаг. Посортируйте их. Те, которые отпечатаны на термобумаге (чеки), придется выбросить. Обычную бумагу можно сдать в переработку. А действительно важные – оставить. Но их процент будет совсем небольшим.

Лишняя одежда

Праздничные распродажи часто воспринимаются как хороший случай пополнить свой гардероб. Но есть ли для новых вещей в вашем шкафу? И обо всех ли вещах в нем вы помните? Достаньте всю свою одежду и отложите ту, которую вы не надевали больше года, в частности, из-за того, что она не подходит вам по размеру. Ее следует отдать или перепродать. Избавьтесь от всего поврежденного и изношенного. Поступите так же с обувью. И постарайтесь больше не покупать новую одежду, если она вам не нужна на самом деле.

Старые открытки

Стопки красиво напечатанных открыток – мертвый груз, который только загромождает пространство. Как часто вы достаете их, чтобы перечитать? Скорее всего, никогда. Поэтому прочь сантименты – сдайте весь этот картон на переработку.

Постельное белье, которым вы не пользуетесь

Простыни, пододеяльники и пледы, которыми вы не пользуетесь, занимают огромное количество места в шкафу. Отдайте их на благотворительность, если они в хорошем состоянии, или отнесите изношенное в местный приют для животных – там они еще послужат.

Сумки для покупок и пакеты

Вам просто не нужно все, что лежит в пакете с пакетами. Если его размеры стали угрожающими, начните использовать его содержимое для сбора мусора. Заведите себе 2-3 полотняных шопера, с которыми ходите за покупками. Поверьте, они и удобнее, и экологичнее одновременно. Еще и не накапливают беспорядок.

Просроченные лекарства

В каждом доме есть этот запас – блистеры, у которых осталось 1-2 таблетки после лечения, обезболивающее и противопростудное, лежащее на всякий случай и т.д. Домашняя аптечка может оставаться нетронутой годами и собирать весь этот хлам. Избавьтесь от всего, что вам не нужно и у чего истек срок годности. В конце концов, такие лекарства просто опасны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о методе расхламления под названием 10-10-10, который не отнимет много времени и усилий, но поможет быстро навести порядок в доме.

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