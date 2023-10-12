Как избавиться от мышей в доме без ловушек: основные советы

Мыши переносят разные инфекционные болезни, портят стены, плинтусы, пол в доме и питаются остатками пищи. Хозяева часто сталкиваются с этой неприятной проблемой и ищут способы, чтобы быстрее избавиться от грызунов.

OBOZREVATEL собрал основные советы, которые помогут избежать появление мышей. Для этого не нужно тратить деньги на дорогостоящие химические средства, которые могут навредить здоровью человека и домашних питомцев.

Отверстия

Грызуны проникают в дом через небольшие щели, поэтому сначала нужно перекрыть им любой вход. Тщательно осмотрите комнаты и заполните все отверстия глиной или строительной пеной.

Чистота

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Поддерживайте чистоту в доме и во дворе, потому что мышей привлекают остатки пищи и мусора. Храните продукты в контейнерах и вовремя убирайте в доме. Это поможет избежать появления грызунов.

Запахи

Некоторые запахи могут отпугнуть мышей. Вы можете использовать эфирное масло перечной мяты. Намочите небольшие кусочки ваты маслом и расставьте возле всех входов и отверстий. Также можете использовать ароматные специи, такие как гвоздика или кайенский перец. Насыпьте смесь в уголке возле двери.

Ультразвуковые приборы

Вы можете приобрести специальный ультразвуковой прибор, отпугивающий грызунов и даже насекомых. Вам нужно только включить его в розетку. Прибор не будет мешать, потому что высокочастотные звуки незаметны для людей.

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