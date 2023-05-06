Как избавиться от муравьев на огороде без химикатов: два простых способа

Жуки, муравьи, улитки и другие мелкие создания, живущие в летней зелени, с точки зрения экологии, безусловно, полезные создания. Но только не в огороде. Там они могут наносить значительный вред растениям и портить урожай. Поэтому важно знать, как точечно избавиться от насекомых на грядках.

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При этом лучше избегать токсичных химикатов, которые могут повлиять на качество овощей. Так что издание Express собрало несколько более экологичных лайфхаков для дачников. Для этого понадобятся продукты, которые можно приобрести в любом магазине. И даже их остатки.

Кофейная гуща

Запах кофе очень не нравится жукам и комарам, поэтому кофейную гущу, остающуюся от напитка, можно высыпать по периметру дома на участке, а также возле грядок. Также ее можно сжигать – дым от гущи станет сигналом об опасности и жуки, осы, улитки, блохи и комары по крайней мере какое-то время будут держаться в стороне от места, где жгли остатки кофе.

Впрочем, если речь идет о подсыпании кофе на грядки, важно иметь в виду, что он делает почву более кислой, что подойдет не всем растениям. Поэтому такой защитой именно в огороде следует пользоваться умеренно.

Гвоздика

Запах популярной специи не выносят муравьи, поэтому ее можно подсыпать у муравейников, чтобы избавиться от этих насекомых. Аромат гвоздики заставит муравьиную королеву переселить всю семью в другое место, где нет таких резких запахов. Аналогичным образом может сработать и корица. Также полоска одной из этих специй станет непреодолимым барьером на пути заходящих в какие-то помещения муравьев.

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