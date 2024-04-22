Как избавиться от мух в доме: действенные весенние советы

На первый взгляд, мухи не несут очевидной угрозы. Однако специалисты отмечают, что насекомые могут распространять опасные микроорганизмы, заражая человека многими болезнями.

Весеннее потепление означает и нашествие мух в домах. Вредителей привлекают забитые стоки, остатки пищи и мусорные баки. Эксперты рассказали, как быстро и эффективно избавиться от насекомых, не используя агрессивные химические репелленты.

Совет 1

Специалист Крис Хаттон объяснил, как бороться с нашествием мух в доме. Прежде всего нужно определить, места их наибольшего распространения.

Мухи, как правило, размножаются во влажных органических материалах, таких как гнилая еда, мусор или отходы животных.

Переувлажненные комнатные растения могут быть хорошим местом для размножения мух, поэтому следует проверить все цветы на подоконниках.

Липкие ловушки для мух – один из самых эффективных способов избавиться от вредителей. Просто разместите ловушку в месте, где чаще всего появляются насекомые. Ловушки можно сделать и собственноручно с помощью баночки со смесью сахарной воды и моющего средства.

Совет 2

Вместе с ловушками для мух можно использовать природные репелленты, например эфирные масла. Эвкалипт, лаванда или перечная мята хорошо помогают отпугивать насекомых – нужно просто смочить ватные шарики в этих маслах и разместить их в комнатах.

Совет 3

Пригодится и яблочный уксус. Наполните миску яблочным уксусом и накройте ее пищевой пленкой. Сделайте небольшие дырочки в пленке. Мух привлечет запах уксуса – таким образом вы создадите для насекомых естественную ловушку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что большинство насекомых атакуют дома в теплое время года, но плодовых мушек можно заметить на кухне даже зимой. Дрозофилы имеют неприятную особенность: в их слюне содержится ферменты, которые, выделяясь, способствуют порче продуктов. Как быстро избавиться от плодовых мушек – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как предотвратить появление плодовых мушек в доме.

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