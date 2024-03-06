Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: советы дачникам

Формально мхи и лишайники, растущие на стволах деревьев, вредителями не считаются, но опытные садоводы убеждают – от них нужно избавляться так же тщательно. Да, вреда они наносят не так много, но все же и пользы не приносят.

OBOZ.UA узнавал, чем могут быть опасны мох и лишайники. А также, каким образом их лучше убирать, чтобы не повредить растению.

Чем опасны мох и лишайник на стволе

Из-за своего строения и образа жизни эти организмы напрямую не вредят дереву. Питательные вещества они не отбирают, ведь сами питаются через фотосинтез. Корнями структуру древесины не разрушают, потому что не имеют корневой системы как таковой. Нужные вещества и влагу мхи и лишайники получают из воздуха.

Но при этом они покрывают ствол дерева и не дают ему эффективно восстанавливаться после неблагоприятных периодов – блокируют свет и воздух. А еще мох и лишайник являются питательной средой для развития действительно опасных бактерий и насекомых-вредителей. Поэтому их нужно удалять. Вот как это можно сделать.

Механическая очистка

Поскольку эти организмы не имеют корней, их можно механически соскоблить со ствола. Воспользуйтесь капроновой щеткой, скребком или просто металлической пластиной. Слишком сильно не трите, чтобы не снять кору и не открыть доступ к древесине опасным микроорганизмам. А после удаления мха обработайте очищенное место 5% раствором железного купороса.

Проводить механическую очистку деревьев следует только тогда, когда сокодвижение в них прекращается. Счищенные фрагменты нужно собрать, подсушить и сжечь.

Обработка кислотой

Эффективна против мха и лишайников щавелевая кислота. Ее разводят в воде в пропорции 1 часть кислоты на 8 частей воды и опрыскивают этой смесью поросшие мхом участки. Вскоре он сам отомрет и отпадет. Но такое опрыскивание нельзя производить часто. Кислота может быть опасна и для самого дерева.

Побелка

Нанесение на штамб и основные ветви дерева смеси для побелки помогает уберечь его от развития мхов и лишайников и уничтожить уже появившиеся. Такую обработку производят в конце осени или во второй половине зимы. День выбирают солнечный и сухой. Перед побелкой все повреждения на стволе следует обработать садовым варом для защиты.

Для приготовления побелки для деревьев возьмите 3 кг гашеной извести и 150 г медного купороса и разведите их в 10 литрах воды. Использовать смесь нужно в течение 4-5 часов. После этого она теряет свои свойства. Также не следует ее наносить на молодые плодовые деревья с гладкой корой.

Обрезка сильно поврежденных участков

Если мох или лишайник привели к гибели части дерева, эту часть следует обрезать. Такая процедура должна входить в ежегодную санитарную обрезку сада. Проводят ее в соответствии с породой дерева – разные виды нуждаются в ней в разные сезоны.

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