Как избавиться от крыс на огороде без химикатов: помогут два продукта с кухни

Крысы на огороде – это настоящая проблема. Они могут не только повредить ваш участок, но и распространить опасные болезни.

Существует множество способов борьбы с крысами, но большинство из них могут быть опасными для людей и животных. Поэтому Еxpress рассказал о двух натуральных способах отпугнуть этих вредителей.

Крысиный яд токсичен и может представлять опасность для дикой природы, домашних животных и людей.

Кроме того, ловушки и яды не отпугивают крыс, а просто уничтожают их. Поэтому если вы хотите навсегда избавиться от этой проблемы, то стоит сделать ваш участок не привлекательным для крыс с помощью натуральных средств.

Эфирные масла

Крысы имеют невероятно хорошее обоняние по сравнению со всеми другими вредителями. Поэтому резкий запах эфирных масел может создать чудо и заставить крыс искать себе новый дом.

Лучше всего сработает масло перечной мяты, эвкалипта и цитронеллы. Просто нанесите несколько капель вокруг мест, где вы видели крыс. Также не помешает смочить вату или ткань в эфирном масле и разместить ее в местах, где вредители могут пролезть на ваш участок.

Острый перец

Эксперты утверждают, что крысы ненавидят острое, поэтому острый перец работает даже лучше, чем эфирные масла, отпугивая грызунов навсегда.

Для начала смешайте острый перец или хлопья чили с водой. Затем нагрейте смесь, дайте ей настояться и остыть. Добавьте в нее немного натурального кастильского мыла и с помощью пульверизатора распылите жидкость туда, где есть признаки крыс.

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